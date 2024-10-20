Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2024 года для всех знаков зодиака

Звезды предупреждают людей, рожденных под знаком Девы: сейчас как никогда важно прояснять все, что вам непонятно. Не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы и докапываться до самых корней любой проблемы. Иначе вы наделаете серьезных ошибок и создадите себе массу проблем. К тому же, в ближайшее время вам предстоит скорректировать свои планы и пересмотреть личные отношения. Поэтому и себе тоже задавайте вопросы, пока не прояснится — чего вы хотите на самом деле. В среду ждите озарений и записывайте каждую идею, которая приходит в голову. Среди них может оказаться та, которая приведет вас на новую ступень карьерной лестницы. Не бойтесь ставить высокую планку, вы справитесь. В пятницу не отказывайтесь от поездок и командировок. Суббота подойдет для шоппинга и давно запланированных покупок. Только тратьте деньги разумно! В воскресенье не доверяйте устным обещаниям, фиксируйте все в договоре или расписке.