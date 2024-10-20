Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2024 года для всех знаков зодиака

Каким знакам стоит заранее подстелить соломку в месте возможного падения, читайте в нашем гороскопе.
Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2024 года для знака зодиака Овен
В первой половине недели внимания Овнов потребуют люди, за которых вы сами взяли ответственность. Не жалейте времени и сил, чтобы уладить конфликты и разобраться с возникшими проблемами. Будьте готовы сами предугадывать чужие желания. Доверяйте своей интуиции. Во вторник возможны незапланированные траты. В середине недели приложите усилия, чтобы возобновить общение с друзьями или найти новых единомышленников. Очень полезны будут знакомства, вдохновляющие вас на новые достижения. Вторая половина недели грозит нервными рассойствами и немотивированными обидами. Отвлекайтесь на приятные вещи.
Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2024 года для знака зодиака Телец
В начале недели Тельцам будет казаться, что люди вокруг специально подставляют им подножки. Выберите наиболее безболезненные способы, чтобы справиться с ситуацией, и действуйте осмотрительно. Во вторник благоприятны дела по улучшению жизненного пространства — как дома, так и в офисе. В среду уделите время близким людям— вполне вероятно, что кто-то из них давно ждет прогулки или доверительной беседы с вами. В пятницу ваш авторитет будет под угрозой: звезды предупреждают, что недоброжелатели могут распускать неприятные слухи за вашей спиной. Когда все утрясется, постарайтесь вычислить кто действовал против вас. Пожилым Тельцам на этой неделе важно следить за давлением и как можно меньше нервничать.
Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2024 года для знака зодиака Близнецы
На текущей неделе Близнецам надо проявить особую бдительность. Далеко не все сейчас будет складываться в вашу пользу. В понедельник в ближайшем окружении у вас может появиться опасный конкурент, но это может стать стимулом для вас, чтобы продемонстрировать лучшие качества и добиться отличного результата. Четверг подойдет для начала чего-то нового, — причем это удачный день и для создания доходного бизнес-проекта, и для первого свидания, которое может тать началом крепких отношений. Но в партнеры берите только проверенных людей. Во второй половине недели займитесь делами с прицелом на следующий год: они обязательно принесут доход в перспективе. Пятница благоприятна для подписания договоров и вступления в брак.
Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2024 года для знака зодиака Рак
Звезды предупреждают, что в пятницу у Раков начнется крайне неблагоприятный период, а потому всю активность лучше перенести на начало недели. Понедельник — удачный день, чтобы совершить крупную покупку, или приложить дополнительные усилия чтобы начать зарабатывать еще больше. Во вторник будьте бдительны, чтобы вашу идею или проект не увел кто-то из коллег. В среду проведите время с близкими или с другом — вам надо выговориться и восстановить душевный баланс. В четверг воздержитесь от любых инициатив, иначе можете привлечь большие проблемы. В выходные сведите любое общение к минимуму. Это время, когда лучше побыть в одиночестве. Займитесь переменами в вашем доме или в гардеробе. Это шанс убрать из своей жизни то, что перестало вас радовать.
Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2024 года для знака зодиака Лев
Львов ждет неделя, наполненная повседневной суетой и многочисленными рутинными занятиями. Несмотря на это — на горизонте появятся новые проекты, ждущие воплощения, но сейчас у вас получится лишь продумывать их, а приступить к воплощению удастся ближе к Новому году. Вторник будет самым хлопотным днем, готовьтесь к полному недопониманию со стороны начальства, родных и друзей, а также к тому, что все планы пойдут прахом еще до полудня. Чтобы не сорваться в самый неподходящий момент, заранее запланируйте отдых на вторую половину недели, и пусть вас греет его ожидание. В субботу будьте осторожны с любимым человеком, не устраивайте сцен ревности и не заводите откровенных разговоров. Сейчас время для спокойных вечеров и долгих прогулок.
Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2024 года для знака зодиака Дева
Звезды предупреждают людей, рожденных под знаком Девы: сейчас как никогда важно прояснять все, что вам непонятно. Не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы и докапываться до самых корней любой проблемы. Иначе вы наделаете серьезных ошибок и создадите себе массу проблем. К тому же, в ближайшее время вам предстоит скорректировать свои планы и пересмотреть личные отношения. Поэтому и себе тоже задавайте вопросы, пока не прояснится — чего вы хотите на самом деле. В среду ждите озарений и записывайте каждую идею, которая приходит в голову. Среди них может оказаться та, которая приведет вас на новую ступень карьерной лестницы. Не бойтесь ставить высокую планку, вы справитесь. В пятницу не отказывайтесь от поездок и командировок. Суббота подойдет для шоппинга и давно запланированных покупок. Только тратьте деньги разумно! В воскресенье не доверяйте устным обещаниям, фиксируйте все в договоре или расписке.
Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2024 года для знака зодиака Весы
В начале недели настроение у Весов будет весьма пессимистичным. Вам может показаться, что дела идут наперекосяк, но на самом деле вы просто привыкли плыть по течению. Звезды потворствовали этому последние пару месяцев, но теперь придется уделять больше внимания всему, что действительно важно для вас — проектам, людям, мечтам и планам. Когда что-то не ладится, старайтесь делать паузы, анализировать происходящее и принимать взвешенные решения— что и как нужно исправить. Среда может быть самым напряженным днем. Ошибки в документах, перепутанные адреса и потерянные билеты, накладки по датам — хаос может возникать в любой момент. Проявите мудрость и примените весь свой опыт. В конце недели Весам пожилого возраста не следует поддаваться эмоциям, особенно при общении с детьми или внуками.
Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2024 года для знака зодиака Скорпион
Начало недели у Скорпионов будет периодом подведения итогов, поисков ошибок и составлением планов на будущее. Во вторник держитесь подальше от магазинов, банков и воздержитесь от всяческих финансовых операций. Высок риск обмана и крупных убытков. Не рискуйте, даже если во всем уверены. В четверг может состояться неожиданный разговор на неприятную для вас тему — старайтесь больше слушать, чем говорить, иначе не избежать конфликтов. В пятницу уделите внимание здоровью и красоте. В выходные дни постарайтесь поменьше перемещаться по оживленным улицам и совершать поездки на автомобиле, не пробуйте незнакомые для вас блюда. Вероятность травм и отравлений в эти дни невероятно высока.
Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2024 года для знака зодиака Стрелец
В начале недели на Стрельцов обрушится поток самой разнообразной информации. Новости по работе, жалобы от родственников, звонки от друзей — все это будет занимать ваше внимание и отнимать ваше время. Восстановить личные границы удастся лишь сочетая жесткость и мудрость. Четверг, по возможности, освободите от дел — в этот день просто необходимо прогуляться и уделить время приятным для вас занятиям. Во второй половине недели будьте осторожны с финансами. Не подписывайте сейчас никакие серьезные бумаги, даже если прочитали мелкий шрифт и вам кажется, что все в порядке — отложите до следующей недели. В пятницу может случиться неожиданное знакомство, или объявится человек из прошлого. Будьте осторожны и не сокращайте дистанцию слишком быстро.
Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2024 года для знака зодиака Козерог
Эта неделя даст возможность Козерогам продемонстрировать свой опыт и знания. Пользуйтесь сейчас всеми инструментами, связями и возможностями, что есть у вас, чтобы повысить профессиональный статус и доход, а также разведать пути для дальнейшего роста и продвижения по службе. Вторник благоприятен для выступлений на публике и презентации вашего таланта или продукта. В пятницу юмор поможет вам избежать конфликта. В субботу уделите время физической активности и вашему здоровью. Воскресенье посвятите творчеству. Козерогам преклонного возраста на этой неделе следует обратить особое внимание на тревожные звоночки в сердечно-сосудистой системе и полностью отказаться от алкоголя.
Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2024 года для знака зодиака Водолей
На этой неделе Водолеи могут поддаться мрачным и упадническим настроениям. Не копайтесь в себе слишком глубоко и не думайте о плохом. Сейчас вам нужно отвлекаться: чтение книг, прогулки, занятия спортом, посещение массажа — делайте то, что успокоит нервы, упорядочит мысли и повысит вашу энергию. В середине недели может возрасти нагрузка — как по части домашних обязанностей, так и на работе. В четверг не беритесь за активные и ответственные дела, поскольку высока вероятность ошибок. В пятницу вы можете столкнуться с грубостью, вдвойне обидно будет, если это произойдет в ответ на вашу искренность и доверие. Постарайтесь не срываться в ответ и действовать с холодной головой, поскольку конфликты вам сейчас совсем не нужны.
Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2024 года для знака зодиака Рыбы
На первую половину недели Рыбам лучше не планировать ничего важного. Дела сейчас несколько затормозятся. Запаситесь терпением и не отказывайте себе в удовольствии почаще оказываться наедине с самим собой. Накапливайте энергию, не торопясь, делайте свою работу и присматривайте удачные варианты на будущее. В среду и четверг постарайтесь избегать чрезмерных физических нагрузок, не поднимайте тяжестей, иначе можете сорвать спину или заработать себе проблемы с поясницей. Вторая половина недели подойдет для собеседований, свиданий и важных встреч. Но будьте бдительны и заранее продумывайте все, что скажете. Выходные посвятите прогулкам или творчеству.