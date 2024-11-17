Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для всех знаков зодиака

Но нескольким знакам придется преодолевать трудности. Давайте обо всем по порядку.
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для знака зодиака Овен
На этой неделе звезды помогут представителям знака зодиака Овен претворить в жизнь планы, идущие от сердца. Но в начале недели уделите время анализу — какие ваши действия и решения помогают двигаться к намеченной цели. Скорректируйте их при необходимости. Во вторник возможны сложные переговоры, в которых оппонент попытается забрать себе все лучшее. Не уступайте! Боритесь и отстаивайте свои интересы. Во второй половине недели делайте все возможное, чтобы добиться гармонии в личной жизни. Сходите на свидание с человеком, который давно нравится, или проведите романтические выходные со своей второй половинкой.
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для знака зодиака Телец
На этой неделе у Тельцов стоит задача не перенапрягаться. Беритесь только за посильные задачи. Во вторник требования руководства могут быть завышены, также есть риск, что вы столкнетесь с несправедливостью от коллег. В середине недели игнорируйте свое желание срочно сменить работу или пойти по другим карьерным ступеням — это время очень неблагоприятно для смены курса. Четверг хорош для установления новых дружеских или полезных связей. Во второй половине недели отношения с родственниками могут обострится: проявите тактичность и дипломатию.
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для знака зодиака Близнецы
Близнецов ждет неделя без особых проблем, но и без особых удач. Все ровно, интересных и важных событий — минимум. Но звезды рекомендуют вам поработать над собой. Займитесь спортом для улучшения своей физической формы, начните обучение или заведите новое хобби, скорректируйте питание. Не принимайте сейчас радикальных решений. В среду избегайте недосказанности в беседах и тщательно взвешивайте слова, иначе не избежать конфликтов — как дома, так и на работе. В четверг не верьте никому на слово. Любые договоренности фиксируйте на бумаге. В субботу кто-то из близких примет решение за вас и это может немного выбить почву из-под ног, но постарайтесь отнестись к этому с юмором и не устраивайте сцен.
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для знака зодиака Рак
На этой неделе Ракам придется побороться за свободу и независимость, а также право принимать собственные решения. Только следите, чтобы это не отразилось на отношениях с семьей или коллегами: будьте тактичны и приводите логичные аргументы, но не сдавайте позиций. Во вторник ожидается всплеск творческой активности — уделяйте внимание продвижению своих талантов, и реализуйте на практике одну из давних идей. В конце недели берегите энергию. На выходных, по возможности, сходите в бассейн или погуляйте в парке, если погода позволит.
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для знака зодиака Лев
Львов ждет очень активная неделя. В понедельник вы можете добиться успеха в общении с деловыми партнерами. В среду особо хорошо пойдет командная работа — не принижайте заслуги коллег и не присваивайте их заслуги. Четверг опасен возможными разногласиями и конфликтами. Проявите выдержку и стойкость. Пятница хороша для встреч с друзьями. Выходные подходят, чтобы помириться с кем-либо или обсудить с близким человеком — чего не хватает для идеальных отношений.
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для знака зодиака Дева
Звезды советуют Девам всю неделю держать в узде свое упрямство. В понедельник и вторник избегайте любых переговоров, иначе разочарование неизбежно. В середине недели не начинайте генеральную уборку или косметический ремонт в доме. В четверг наведите порядок в документах. В пятницу не вступайте в споры с любимым человеком или близкими друзьями — все равно ничего не докажете, только отношения испортятся. Если вам интересен карьерный рост — не увиливайте от сверхурочной работы и приглашения на официальные мероприятия в выходные.
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для знака зодиака Весы
Перспективы в деловой сфере у представителей знака Весы на неделе не слишком радужные. Отложите на это время самые важные решения. Проявляйте особую осторожность на каждом шагу. По возможности наведите порядок в финансовой сфере, не тратьте деньги на приятные и желанные вещи — покупайте только самое необходимое. В среду все планы могут обрушиться, отнеситесь к этому философски. В четверг большая часть времени может уйти на решение чужих проблем. На выходных постарайтесь хорошенько отдохнуть, если будет возможность — отключите телефон и займитесь детоксом.
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для знака зодиака Скорпион
Скорпионам на этой неделе захочется праздника и веселья. Вы можете начать искать новые впечатления и всяческие радости, но будьте аккуратны — такие настроения могут отразится на вашей работе и продуктивности. В понедельник и четверг лучше воздержаться от алкоголя. В середине недели будьте готовы к переговорам, мыслите нестандартно и доверяйте интуиции. В пятницу не берите деньги в долг и не одалживайте сами. В выходные дни общайтесь со своим любимым человеком, не отвлекаясь на дела — это важно для укрепления отношений.
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для знака зодиака Стрелец
Звезды предсказывают, что Стрельцов ждет хлопотная неделя. Однако очень некстати произойдет энергетический спад, а уровень работоспособности будет стремиться к нулю. Не беритесь сейчас за тяжелую работу, особо берегите свое здоровье. Круг общения сузьте до минимального и, по возможности, не оказывайтесь в общественных местах. Во второй половине недели вы сможете позволить себе гораздо больше. Постарайтесь в эти дни пообщаться с детьми или с домашними питомцами. Они позволят увидеть мир по-новому и накопить позитивную энергию для дальнейших свершений.
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для знака зодиака Козерог
Козерогам в этот период лучше отложить дела, требующие высокой точности и больших затрат. Займитесь простыми и понятными вещами, но на везение сейчас не рассчитывайте. Делайте все добротно и честно. Во вторник велик риск повышенной раздражительности. Вы рискуете разочароваться в чем-либо или в ком-либо. В среду избегайте фаст-фуда, чтобы не было недомогания. В четверг могут возникнуть разногласия с представителями ГАИ или налоговой. В выходные отвлекайтесь от негативных мыслей творчеством и физическими нагрузками.
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для знака зодиака Водолей
Звезды советуют Водолеям ан этой неделе быть особо осторожными и внимательными к деталям. Ничего не пускайте на самотек, даже в мелочах. Сейчас от вас потребуются ответственные решения и обдуманные поступки. В первые три дня может произойти перемена, адаптироваться к которой будет весьма непросто. В четверг постарайтесь унять чрезмерную придирчивость и ревность. Отвлекайтесь и побольше гуляйте. В пятницу вас могут попросить решить чужие проблемы, отложив собственные дела. Это в перспективе сыграет вам на руку. Не отказывайтесь.
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для знака зодиака Рыбы
Представителей знака зодиака Рыбы на этой неделе ждет прорыв в бизнесе. Возможны деловые союзы, которые выведут на новый уровень рабочие проекты, которые сейчас не приносят доходов. Во вторник займитесь своим имиджем, посмотрите, что можно улучшить. В среду наберитесь терпения и уделите внимание личной жизни — высок риск конфликтов и недопониманий с любимым человеком. Проявите обаяние и будьте искренними, тогда трудности быстро уйдут сами. В пятницу возможно проявление внешнего давления со стороны пожилых родственников. Не спорьте, но и себя не предавайте.