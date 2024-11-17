Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года для всех знаков зодиака

Близнецов ждет неделя без особых проблем, но и без особых удач. Все ровно, интересных и важных событий — минимум. Но звезды рекомендуют вам поработать над собой. Займитесь спортом для улучшения своей физической формы, начните обучение или заведите новое хобби, скорректируйте питание. Не принимайте сейчас радикальных решений. В среду избегайте недосказанности в беседах и тщательно взвешивайте слова, иначе не избежать конфликтов — как дома, так и на работе. В четверг не верьте никому на слово. Любые договоренности фиксируйте на бумаге. В субботу кто-то из близких примет решение за вас и это может немного выбить почву из-под ног, но постарайтесь отнестись к этому с юмором и не устраивайте сцен.