Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2024 года для всех знаков зодиака

Что же достанется всем остальным? Читайте в нашем гороскопе.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2024 года для знака зодиака Овен
Звезды сулят Овнам успех на этой неделе, но достанется он непросто. Придется постараться, задействовать и интуицию, и работоспособность. Будьте дисциплинированны, собраны и готовы перетерпеть неудачи. Во вторник не соглашайтесь на сомнительное предложение и не пытайтесь обойти устоявшиеся правила, иначе это дорого обойдется. В четверг может без всякого видимого повода ухудшиться настроение, и если не разобраться с этим сразу, то можно впасть в затяжную хандру. Чтобы это предотвратить, высыпайтесь и не общайтесь с людьми, забирающими у вас энергию.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2024 года для знака зодиака Телец
Тельцам на этой неделе стоит запастись терпением. Окружающие, как нарочно, могут вас сейчас провоцировать острыми высказываниями или неадекватными действиями. Не пытайтесь в этот период делиться сокровенными мыслями ни с кем, вас все равно не поймут, а настроение и желание действовать могут подорвать на корню. В среду займитесь делами, которые зависят только от вас. Если будет действовать методично и не отвлекаться — вы сможете достичь больших результатов. Но важно соблюдать режим дня и баланс между активными действиями и отдыхом.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2024 года для знака зодиака Близнецы
Звезды предсказывают, что Близнецам предстоит непростая неделя. Причиной может быть переутомление или проблемы со здоровьем. Взаимопонимание с близкими может ухудшиться, а на работе придется трудиться и за себя, и за коллег. Во вторник очень вероятен публичный скандал с далеко идущими последствиями, но его можно избежать, если вовремя поговорить с недовольными коллегами или обиженным близким человеком. В среду неожиданно решится наболевший вопрос, причем без больших усилий с вашей стороны. Заранее позаботьтесь об отдыхе на выходные. Вам просто необходимо побывать на природе — отправляйтесь в парк или выезжайте за город к водоемам.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2024 года для знака зодиака Рак
На текущей неделе может резко снизиться творческий потенциал, да и в целом будет очень не хватать положительной энергии. Сейчас не то время, в которое произойдет карьерный или серьезный профессиональный прорыв. В первой половине недели важно просто достойно справляться с текущими делами и не идти на поводу у обстоятельств. В четверг вам предоставится возможность блеснуть знаниями и умениями и создать себе определенную репутацию, которая очень поможет в будущем. Во второй половине недели домашние хлопоты навалятся все разом и отберут последние силы. Отложите все, что только можно. Займитесь своим настроением и самочувствием.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2024 года для знака зодиака Лев
Большую часть времени на этой неделе Львам придется посвятить работе — подготовке к воплощению серьезного и потенциально очень выгодного проекта. Быт и внезапные просьбы о помощи со стороны друзей, родственников или второй половинки вам придется отодвигать на второй план, и это непременно аукнется ссорами и конфликтами, но уже в последующие недели. Сейчас вам даже скандалить некогда.
Во вторник приведите в порядок бумаги и документы. В среду и четверг не стесняйтесь спрашивать совета у более опытных специалистов. Если вы будете больше общаться с коллегами в неформальной обстановке — вам могут сделать весьма интересное коммерческое предложение. В выходные жизненно важно отдохнуть, чтобы не получить нервное и физическое истощение, но звезды подсказывают, что вам все равно придется работать.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2024 года для знака зодиака Дева
Девы, эта неделя — ваш звездный час, вы будете в центре внимания и на работе, и в личной жизни. Постарайтесь сдерживать бурные эмоции, ведите себя корректнее и не высказывайте первое, что придет вам в голову. Иначе это может аукнуться проблемами. Во вторник будьте терпимее к родственникам и коллегам. В среду могут сорваться давно намеченные планы — не паникуйте и не расстраивайтесь по этому поводу, все к лучшему.
Во второй половине недели особо берегите силы. Пересмотрите питание, укрепляйте иммунитет и больше отдыхайте. Всю неделю следите за вашими финансами — сейчас не время для крупных трат. В воскресенье на горизонте может возникнуть человек из прошлого и предложить начать отношения заново. Решать вам, но помните, что не стоит связываться с людьми, которые однажды вас уже подвели.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2024 года для знака зодиака Весы
Звезды советуют Весам посвятить эту неделю расхламлению. Наведите порядок на рабочем месте, устройте генеральную уборку дома. Во вторник раздайте по максимуму все долги, которые сможете, и выполните обещания, которые давали давным давно. В четверг будьте готовы среагировать на неожиданную острую ситуацию, только не втягиватесь в конфликты, решайте все дипломатично. В конце недели вам придется держать приветливое выражение лица, даже если не хочется. Иначе не избежать проблем с начальством и коллегами. На выходных есть вероятность нового знакомства, которое имеет все шансы обернуться не только бурным романом, но и долгими успешными отношениями.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2024 года для знака зодиака Скорпион
Скорпионы на текущей неделе будут гореть энтузиазмом и браться за все дела подряд. Желание что-то поменять в жизни будет огромным. В среду вам удастся, наконец вырваться из рутины и разорвать замкнутый круг, в котором были только утомительный труд и бессонница. В четверг наберитесь смелости и сделайте важный звонок или подойдите с предложением к нужному человеку. Не занимайтесь самообманом, что перемены начнутся сами, чтобы дела и проекты пришли в движение, их непременно нужно подтолкнуть. В конце недели ожидается прибыль, которая должна была прийти когда-то давно. Не спешите тратить все деньги сразу, а лучше отложите их на осуществление мечты, к которой давно стремитесь.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2024 года для знака зодиака Стрелец
Звезды советуют Стрельцам на этой неделе попытаться реализовать свои самые смелые желания. Как только вы увидите первые результаты, вам захочется действовать еще эффективнее. Во вторник текущие события и отзыв незнакомого человека могут наполнить вас негативными эмоциями. Не выплескивайте их сразу, создавая конфликт, лучше подержите в себе до вечера и обсудите с близким человеком, которому полностью доверяете.
В среду здоровье может ухудшиться, а дела начнут валиться из рук. В четверг не дайте нагрузить себя чужими проблемами и заботами, не позволяйте родственникам нарушать ваши личные границы и «садиться на шею». В пятницу преподнесите подарок любимому человеку или помогите от чистого сердца незнакомцу — позитив вернется к вам втройне.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2024 года для знака зодиака Козерог
Неделя в целом благоприятна, хотя поначалу вы точно в это не поверите. В понедельник на работе на вашу голову свалится все и сразу — критика от шефа, халтурная работа коллег, десятки задач, пришедшие одновременно. Наберитесь терпения и планомерно разбирайтесь с проблемами. Позже проведите работу над ошибками, чтобы такие ситуации не повторялись.
В четверг вас ждет неожиданная прибыль, причем деньги придут с той стороны, откуда вы совсем не ждете — в диапазоне от выигрыша в лотерею до найденного на улице кошелька. В пятницу пересмотрите ваши планы на ближайшие пару месяцев (да, все знают, что Козероги обожают заниматься планированием) и уберите действия и дела, которые не приносят результата. Не пускайте на самотек питание — на этой неделе никаких перекусов и фастфуда, только здоровая еда.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2024 года для знака зодиака Водолей
У Водолеев ожидается довольно творческая неделя, полная новых открытий о самом себе. В понедельник не перегружайте себя и больше отдыхайте. Вторник благоприятен для дел, которые требуют особой усидчивости и терпения. В среду разрешите себе быть спонтанным и свободным в желаниях и стремлениях. В четверг посетите салон красоты — ухоженный внешний вид точно поднимет вам настроение. На выходных займитесь финансовым планированием и купите себе то, что так давно хотели. Не налегайте на острую пищу на этой неделе.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2024 года для знака зодиака Рыбы
Рыбам на этой неделе придется быть все время на виду и в связи с этим потратить много сил и энергии. Во вторник будьте особо внимательны в общении с партнерами по бизнесу, старайтесь говорить только по существу и не переходите на личности — есть вероятность конфликта и недопонимания. Не подписывайте никаких документов, пока все не прояснится.
В среду может нагрянуть внезапная проверка, подготовьтесь к ней заранее. В четверг решится важный деловой вопрос, также вам предложат командировку или новое важное поручение. В пятницу не отказывайтесь от предложения о свидании, этот день максимально благоприятен для личной жизни.