Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2024 года для всех знаков зодиака

Скорпионы на текущей неделе будут гореть энтузиазмом и браться за все дела подряд. Желание что-то поменять в жизни будет огромным. В среду вам удастся, наконец вырваться из рутины и разорвать замкнутый круг, в котором были только утомительный труд и бессонница. В четверг наберитесь смелости и сделайте важный звонок или подойдите с предложением к нужному человеку. Не занимайтесь самообманом, что перемены начнутся сами, чтобы дела и проекты пришли в движение, их непременно нужно подтолкнуть. В конце недели ожидается прибыль, которая должна была прийти когда-то давно. Не спешите тратить все деньги сразу, а лучше отложите их на осуществление мечты, к которой давно стремитесь.