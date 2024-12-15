Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2024 года для всех знаков зодиака

Правда, не у всех и не сразу, но — давайте обо всем по порядку.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2024 года для знака зодиака Овен
На этой неделе представители знака Овен смогут с успехом сами расставлять приоритеты в делах, без оглядки на руководство. В понедельник вас посетят творческие идеи — если не успеете воплотить их сразу, то обязательно запишите. Во вторник постарайтесь, чтобы ваша резкость не ранила близких людей. В четверг рассчитывайте только на собственные силы, не привлекайте к работе никого из коллег, чтобы потом не делиться славой и успехом. Не бойтесь в пятницу отказаться от целей и проектов, которые уже зашли в тупик. В субботу уделите внимание близким людям, обсудите все подробности — как кто хочет отметить праздник. Только не навязывайте свое мнение, иначе конфликты неизбежны.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2024 года для знака зодиака Телец
Звезды предупреждают Тельцов, что на этой неделе возможна небольшая турбулентность в личной жизни. Будьте спокойны и тактичны. Выяснения отношений лучше отложите на потом, а прямо сейчас сосредоточьтесь на работе — тем более, что там вам не дадут заскучать. В начале недели позаботьтесь о собственном самочувствии и здоровье детей. В среду будьте готовы действовать энергично и с полной самоотдачей. Во второй половине недели не начинайте ничего нового. В пятницу никому не рассказывайте о ваших идеях. В субботу уделите время отдыху, по возможности, вдали от шумных компаний. Воскресенье — благоприятный день для шоппинга и крупных покупок.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2024 года для знака зодиака Близнецы
У Близнецов может сложиться впечатление, что на этой неделе все проблемы требуют немедленного разрешения. Но у вас точно не получится объять необъятное. Поэтому сделайте правильные выводы и не накапливайте столько неразобранных дел в будущем. Во вторник начальство или партнеры могут сделать вам выгодное предложение, но хорошо все взвесьте, прежде чем соглашаться. В среду направляйте все разговоры в нужное русло и грамотно делегируйте рабочие задачи коллегам. Четверг — самый благоприятный день, просто наслаждайтесь тем, как все само собой сбывается. В конце недели близкие неожиданно захотят о вас позаботиться, и даже если это будет чересчур навязчиво — не отталкивайте их.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2024 года для знака зодиака Рак
На этой неделе вы будете просто нарасхват — как на работе, так и дома. Скучать вам точно не придется, но энергии должно хватить на все. Во вторник возникнут некоторые моменты напряженности, возможны конфликты. Вам следует научиться лучше контролировать эмоции. Середина недели — самый романтичный период. Семейные пары проведут прекрасный вечер вместе, а одинокие Раки получат свидание мечты. Ваш девиз на этот период: вместе смеяться и вместе праздновать. В пятницу постарайтесь максимально раздать долги. Выходные проведите в обществе детей и лучше на природе.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2024 года для знака зодиака Лев
Львы на этой неделе будут максимально собраны во всем. Дисциплина и четкая организация станут сейчас вашими козырями. Творческий подход ко всему сейчас выручит вас в сложных ситуациях. Во вторник можете позволить себе рискнуть и начать новый проект. Среда — благоприятный день для собеседований и поиска выгодных вакансий. В конце недели, несмотря на приложенные усилия, ваши финансы могут быстро иссякнуть. Чтобы этого не произошло, начните заранее отслеживать свои расходы. Выходные — лучшее время для того, чтобы помириться с друзьями или родственниками, с которыми вы давно не общаетесь. Подумайте, может быть стоит забыть старые обиды?
Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2024 года для знака зодиака Дева
Звезды говорят, что в первой половине недели настроение Дев может быть нестабильным. Причина эмоциональных качелей, скорее всего, будет связана с проблемами в личной жизни. А вот на работе все наладится, если вы постараетесь закрыть все «зависшие» проекты и сдать все отчеты. В среду пропускайте советы мимо ушей и полагайтесь только на себя и собственный опыт. В четверг уделите побольше времени подготовке к празднику — закупите самое необходимое. В конце недели благоприятны поездки и заключение сделок. В выходные, как бы трудно не было, избегайте мыслей, что все вокруг сговорились против вас. Хотя бы пару часов поиграйте или погуляйте с младшими членами семьи и зарядитесь их позитивом.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2024 года для знака зодиака Весы
В первой половине недели Весам надо свести все дела к минимуму. Но совсем руки не опускайте. Во вторник сконцентрируйтесь и ускорьтесь — необходимо доделать все, что накопилось. В приоритете самые важные проекты. В среду не болтайте и не хвастайтесь попусту, иначе конфликта не избежать. В пятницу найдите время для уборки, но не переутомляйтесь. В субботу будьте особенно осторожны на дорогах, а также с острыми предметами. В воскресенье сосредоточьтесь на отношениях со старшими членами семьи. Если возникнут какие-либо споры, вам следует разрешить их как можно скорее.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2024 года для знака зодиака Скорпион
Звезды предсказывают, что Скорпионов ждет масса положительных перемен. На этой неделе вы начнете получать результаты ваших прошлых заслуг. Это позитивно скажется и на вашем настроении, и на отношениях с родственниками — они, наконец-то, поверят в вас. В среду возможна премия. Во второй половине недели работа и повседневные дела станут приносить больше удовольствия. В пятницу позвоните тем, кто вам дорог и уделите внимание детям. Совместные игры пойдут на пользу, в первую очередь — вам. В выходные благоприятно заняться здоровьем — посетить врачей или сесть на предновогоднюю диету.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2024 года для знака зодиака Стрелец
Неделя для Стрельцов сложится удачно, особенно ее первая половина. Понедельник удачен для подписания договоров и для внедрения новых проектов. Также уделите время анализу происходящего и планированию. Во вторник вас могут раздражать и провоцировать намеренно. Будьте сдержанны. В среду романтика будет зашкаливать, четверг будет чуть более трезвым, но не менее прекрасным. В пятницу не устраивайте сцену ревности, старайтесь сохранять спокойствие и не дразнить любимого человека. А в выходные вместо того, чтобы купаться в чувствах, вам двоим лучше детально планировать совместное будущее.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2024 года для знака зодиака Козерог
На этой неделе энергетический потенциал Козерогов очень высок. Грамотное планирование — залог вашего успеха. Во вторник помогите кому-то из близких. В среду держите эмоции под контролем. Имейте терпение, чтобы повторять одно и то же по много раз. Во второй половине недели дела могут начать давать сбой. Начинайте все исправлять с мелочей. В субботу откровенный разговор с близким человеком может очень вдохновить вас на смену профессиональной деятельности. Не откладывайте воплощение идей в долгий ящик. В воскресенье займитесь профилактикой простудных заболеваний и соблюдайте питьевой режим.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2024 года для знака зодиака Водолей
Уже в начале недели Водолеям могут вручить дорогой подарок или солидную премию. В остальных делах тоже должно повезти. В понедельник вы придете к соглашению по какому-то давно застопорившемуся вопросу. В среду не отказывайте в просьбе о помощи или дружеской поддержке, впоследствии добрые дела вернутся к вам сторицей. Середина недели хороша для наведения порядка в документах и отчетах. По возможности отдайте долги, заплатите налоги и штрафы. Во второй половине недели займитесь здоровьем и подготовкой к празднику. Не налегайте сейчас на мучное и водите машину максимально осторожно.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2024 года для знака зодиака Рыбы
В первой половине недели представителям знака зодиака Рыбы отчаянно захочется побыть в одиночестве. Но осуществить это вряд ли удастся. Всем будет нужна ваша помощь, ваши советы и ваша энергия. Во вторник избегайте конфликтов. В четверг не доверяйте полученной информации и не подписывайте договоров, даже если все прозрачно. Этот день крайне неблагоприятен для принятия важных решений. Выходные дни идеальны для планирования следующих шагов. Следите за деталями, не упуская из виду общую картину. Доверьтесь своему внутреннему голосу и у вас все получится.