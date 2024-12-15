Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2024 года для всех знаков зодиака

Звезды говорят, что в первой половине недели настроение Дев может быть нестабильным. Причина эмоциональных качелей, скорее всего, будет связана с проблемами в личной жизни. А вот на работе все наладится, если вы постараетесь закрыть все «зависшие» проекты и сдать все отчеты. В среду пропускайте советы мимо ушей и полагайтесь только на себя и собственный опыт. В четверг уделите побольше времени подготовке к празднику — закупите самое необходимое. В конце недели благоприятны поездки и заключение сделок. В выходные, как бы трудно не было, избегайте мыслей, что все вокруг сговорились против вас. Хотя бы пару часов поиграйте или погуляйте с младшими членами семьи и зарядитесь их позитивом.