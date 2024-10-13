Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября 2024 года для всех знаков зодиака

На этой неделе Львам предстоит много общаться, а также получать и перерабатывать большой объем информации. Успевайте выделять главное, как в словах, так и в делах. Не беритесь за дела, которые можно отложить на потом. В понедельник возможна конфликтная ситуация. Будьте готовы настоять на своем. В середине недели может быть больше препятствий, чем вам бы хотелось. Вас будет бесить медленное обслуживание в магазине и кафе, или автомобильные пробки. Возможно, это звезды намекают, что вам пора внести коррективы в свои планы. Посмотрите на обязанности, которые вы взяли на себя, может быть, настала пора что-то делегировать, оптимизировать или исключить. Пятница благоприятна для поездок и для творчества на природе. Выходные подойдут для любых занятий, связанных с культурной сферой — сходите в музей или театр, побывайте на выставке или в книжном магазине.