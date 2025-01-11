Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2025 года для всех знаков зодиака

У Раков на этой неделе будут постоянно возникать возможности для повышения заработка, карьерного роста или открытия собственного бизнеса, для создания семьи или начала романтических отношений. Важно не раздумывать слишком долго, иначе можно упустить эти шансы — окно возможностей закроется быстро. Но при этом не забывайте о текущих обязанностях, как на работе, так и в личной жизни. Если дорожите тем, что удалось построить, то уделяйте этому внимание и реагируйте сразу, не откладывая в долгий ящик. В четверг не давайте деньги в долг, а в пятницу педантично соблюдайте правила дорожного движения, чтобы не получить штраф. В выходные дни не давайте поводов для ревности — возможно, вам нравится дразнить любимого человека, но именно сейчас это слишком рискованно: может и до развода дойти.