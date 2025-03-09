Гороскоп на неделю с 10 по 16 марта 2025 года для всех знаков зодиака

На этой неделе ретроградная Венера продолжит блокировать потоки любви, романтики и хорошего настроения. А в субботу к ней присоединится Меркурий (тоже ретроградный, как вы понимаете) — и начнется настоящая свистопляска. Чем это аукнется всем знакам зодиака? Рассказываем все подобности.
Гороскоп на неделю с 10 по 16 марта 2025 года для знака зодиака Овен
На текущей неделе представителям знака зодиака Овен лучше быть максимально на виду. Общайтесь, озвучивайте идеи, обменивайтесь мнениями, ходите в гости. Но во вторник кто-то может дать вам непрошенный совет, и если вы прислушаетесь к нему — результат будет прямо противоположный. В среду будьте аккуратнее с денежными операциями и не совершайте крупных покупок. В четверг возможен приятный сюрприз или полезное знакомство. В конце недели уделите достаточно времени личной жизни. Позвоните тем, с кем давно не виделись, не стесняйтесь говорить, что соскучились. В воскресенье наведите порядок в окружающем вас пространстве.
Гороскоп на неделю с 10 по 16 марта 2025 года для знака зодиака Телец
У Тельцов наиболее успешно пойдут дела, связанные с другими людьми. Общайтесь как можно больше, заводите интересные и полезные знакомства, коллективно обсуждайте идеи и ищите решения. Во вторник эмоции могут дать сбой — опасайтесь истерик и конфликтов. В среду отнеситесь внимательнее к своему здоровью — этот день подходит для посещения узких специалистов, к которым вы давно планировали заглянуть. В четверг продвиньте вперед давно зависшие дела. Пятница подходит для освоения чего-то нового — попробуйте себя в новом виде спорта или вспомните, чем давно хотели заняться, но откладывали.
Гороскоп на неделю с 10 по 16 марта 2025 года для знака зодиака Близнецы
Близнецы, если есть такая возможность, то постарайтесь всю неделю посвятить отдыху. Но так как это доступно далеко не всем, то постарайтесь хотя бы не перенапрягаться. Улучшите качество питания и сна. В понедельник будьте особо осторожны — высок риск травм или ссор. В среду займитесь делами, требующими особой сосредоточенности. Четверг благоприятен для важных переговоров или задушевных бесед. Пятница подходит, чтобы поискать для себя новые дополнительные источники заработка. Выходные дни идеально подходят для встречи со старыми друзьями.
Гороскоп на неделю с 10 по 16 марта 2025 года для знака зодиака Рак
В первую половину недели представителям знака Рак поберечь себя — это зона конфликтов, убытков и каторжной работы. Но зато с четверга у вас начинается белая полоса — все сложится самым удачным образом. В среду займитесь наиболее важными делами. Четверг особо благоприятен для посещения бассейна и спортзала. В пятницу от вас может навсегда уйти какой-то проект или человек, но звезды говорят, что это только к лучшему. Выходные посвятите общению с искусством и поиску новых источников вдохновения. Откройте для себя новые места, поужинайте в ресторане или кафе, в котором прежде никогда не были, и закажите то, чего никогда не пробовали.
Гороскоп на неделю с 10 по 16 марта 2025 года для знака зодиака Лев
Львам главное спокойно пережить понедельник — самый непростой день недели. Не планируйте ничего важного и опасайтесь подстав со стороны коллег. Во вторник и среду постарайтесь находиться в максимально комфортной для вас среде. Не занимайтесь изнурительной работой, не таскайте тяжести. На этой неделе вам вообще стоит избегать экстремальных ситуаций и рискованных проектов. В выходные дни уделите особое внимание уходу за собой, здоровью и спорту. Возможно, вам захочется записаться на фотосессию, чтобы увидеть себя в новых ракурсах. Также суббота и воскресенье благоприятны для свиданий и посещения культурных мероприятий.
Гороскоп на неделю с 10 по 16 марта 2025 года для знака зодиака Дева
Девам, на этой неделе благоприятно заняться делами, требующими тщательного подхода и системного анализа. Но не спешите озвучивать ваши планы и, тем более, идеи — коллеги могут воспользоваться моментом, и выдать их за свои. Во вторник может случиться помеха, и планы придется переиграть. В среду уделите время вашим близким — возможно, им понадобятся советы или финансовая помощь. В четверг может раскрыться какая-то тайна — вы можете узнать что-то неприятное о любимом человеке, но и он с той же вероятностью, может узнать ваш секрет, который вы тщательно скрывали. Звезды предупреждают, что в воскресенье лучше не тратить деньги. Не совершайте крупных покупок, вам могут подсунуть бракованный товар.
Гороскоп на неделю с 10 по 16 марта 2025 года для знака зодиака Весы
Представителям знака зодиака Весы важно держать себя в руках. Не воспринимайте все слишком эмоционально. Тщательно взвешивайте, что будете говорить, особенно в среду. В четверг, по возможности, избегайте поездок на общественном транспорте, людных мест и шумных компаний. Пятница — благоприятный день для совершения крупной и долгожданной покупки. В субботу ретроградный Меркурий наведет суету и суматоху, и нарушит ваши планы. Поэтому лучше провести этот день в тишине и не думать о делах. А вот воскресенье — отличный день для получения новых навыков и знаний. Не забывайте о питьевом режиме и одевайтесь по погоде.
Гороскоп на неделю с 10 по 16 марта 2025 года для знака зодиака Скорпион
Скорпионам придется бежать из последних сил, чтобы только остаться на том же месте и не скатиться к нулю. В понедельник предстоит сделать решительный шаг по карьерной лестнице или объясниться с важным для вас человеком. Обязательно проговаривайте все нюансы «на берегу», четко озвучивайте то, что вас не устраивает, или чего хотите. Иначе рискуете получить совсем не то, на что рассчитывали. Во вторник благоприятно добавить в жизнь какое-то новшество — купите то, о чем давно мечтали или заведите полезную привычку. В четверг лучше отказаться от запланированного посещения парикмахера или стоматолога. В пятницу уделите время анализу происходящего и планированию будущего лета.
Гороскоп на неделю с 10 по 16 марта 2025 года для знака зодиака Стрелец
Стрельцам в этот период стоит остерегаться разборок с кем-то из бывших, причем разборки эти могут быть жесткими и агрессивными. Это все проделки ретроградной Венеры, а потому наберитесь терпения и блокируйте любые попытки общения: не берите трубку, не отвечайте на сообщения и тяните время — в конце марта все успокоится. В первой половине недели уделите внимание своему здоровью, особо следите за качеством питания и за режимом дня. Во вторник звезды советуют доделать давно зависшие дела. Среда подходит для начала новых проектов, особенно тех, на которые вы возлагаете большие надежды по части прибыли. В четверг обязательно найдите время на важный разговор с ребенком или близким человеком. Пятница хороша для творчества и долгих прогулок. В выходные наведите порядок в доме и в своем гардеробе. Посмотрите, что можно обновить и улучшить.
Гороскоп на неделю с 10 по 16 марта 2025 года для знака зодиака Козерог
Козерогам предстоит решать на этой неделе массу серьезных вопросов, которые могут повлиять на ваши отношения. Приглядитесь к людям, которые вас окружают и постарайтесь свести к минимуму контакты с токсичными личностями, обманщиками и подхалимами. Расчищая круг общения, не жалейте, если кто-то уйдет сам. Во вторник делайте наиболее важные и сложные дела, звезды говорят — у вас будет много сил для воплощения своих планов. В среду может завершится важный этап в вашей жизни. Если вас пригласят в гости или на свидание в четверг — не отказывайтесь. В пятницу будьте аккуратнее с тратами. Выходные по возможности проведите за городом.
Гороскоп на неделю с 10 по 16 марта 2025 года для знака зодиака Водолей
Водолеям на этой неделе стоит почаще благодарить — родных, друзей, коллег и, конечно, звезды, которые сводят вас с прекрасными людьми. Энергий благодарности поможет вам поддерживать ровный эмоциональный фон. Это хорошее время для внутреннего роста — вы сможете распознать, что помогает вам двигаться вперед, а что, наоборот, мешает или затормаживает. В первой половине недели сосредоточьтесь на самых важных делах. Отдельное внимание уделите распределению бюджета, отложите часть прибыли в «подушку безопасности» — вскоре вам это пригодится. В четверг и пятницу постарайтесь, по возможности, избегать разговоров на повышенных тонах со старшими родственниками, в эти дни особенно высока вероятность скандалов и конфликтов.
Гороскоп на неделю с 10 по 16 марта 2025 года для знака зодиака Рыбы
Эта неделя для представителей знака Рыбы вполне подходит для обновлений. Пересмотрите ваше поведение и ваши дела. Возможно, какие-то способы поведения и старые привычки уже давно не приносят положительного результата. Подумайте, что можно изменить и улучшить. Старайтесь почаще общаться с единомышленниками. В среду вы можете перенять бесценный опыт у кого-то из вашего окружения. В четверг избегайте конфликтов, но при этом пресекайте любые слухи, которые распускают за вашей спиной. Только постарайтесь затыкать рты сплетникам максимально дипломатично. Во второй половине недели уделите особое внимание детям, почаще беседуйте с ними — это даст вам мощный заряд энергии.