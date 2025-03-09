Гороскоп на неделю с 10 по 16 марта 2025 года для всех знаков зодиака

Стрельцам в этот период стоит остерегаться разборок с кем-то из бывших, причем разборки эти могут быть жесткими и агрессивными. Это все проделки ретроградной Венеры, а потому наберитесь терпения и блокируйте любые попытки общения: не берите трубку, не отвечайте на сообщения и тяните время — в конце марта все успокоится. В первой половине недели уделите внимание своему здоровью, особо следите за качеством питания и за режимом дня. Во вторник звезды советуют доделать давно зависшие дела. Среда подходит для начала новых проектов, особенно тех, на которые вы возлагаете большие надежды по части прибыли. В четверг обязательно найдите время на важный разговор с ребенком или близким человеком. Пятница хороша для творчества и долгих прогулок. В выходные наведите порядок в доме и в своем гардеробе. Посмотрите, что можно обновить и улучшить.