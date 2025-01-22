Гороскоп на февраль 2025 года для всех знаков зодиака

Февраль для этого знака — время романтики и стремления к удовольствиям, которые могли бы добавить искры радости в ваши будни. В начале месяца появление новых партнеров на горизонте застанет вас врасплох, а их внимание может показаться довольно навязчивым, но, возможно, это все от желания поскорее быть с вами. Проверьте, насколько искренни их чувства, прежде чем бросаться в омут страсти с головой. После 10 февраля начнется период очень странных союзов и альянсов. На работе те коллеги, которые в открытую с вами «цапались» или тайно вставляли палки в колеса, сами предложат мировую, чтобы объединиться с вами против общего врага. А на личном горизонте появится человек, с которым вы ранее уже пытались строить отношения, но все закончилось на начальной стадии. Теперь для вашей пары очень благоприятный период, но решайте сами, хотите ли вы этого. Вторая половина февраля — идеальное время, чтобы работать умнее, а не больше. Разберитесь с повседневной рутиной, производительность резко возрастет, и начальство отметит это премией или повышением зарплаты, а может, в награду отпустит в долгожданный отпуск.