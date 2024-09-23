Гороскоп на 2025 год для всех знаков зодиака

Солнечное затмение 29 марта запустит процесс трансформации, которая будет постепенно менять ваши взгляды и смыслы в течение следующих 20 лет, а начнутся изменения с личной жизни. Поэтому, если вы уже женаты, будьте начеку: ваша любовь переживет несколько кризисов. Они посланы для того, чтобы вы окончательно убедились: суждено ли вам быть вместе и насколько вы дороги друг другу. Если в итоге отношения не сложатся, не беспокойтесь об этом. Позвольте всему идти своим чередом. Только время покажет, стоит ли спасать вашу любовь или будет лучше, если вы пойдете разными путями. Эту дилемму вы решите во второй половине года. Поэтому может случиться так, что в этот период вы будете чаще искать компании своих друзей. С ними вам захочется расслабиться и забыть о том, что происходит в личной жизни.