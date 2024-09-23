Гороскоп на 2025 год для всех знаков зодиака

Новый год — это очень важный рубеж. Мы подсознательно делим все свои проблемы, тревоги и радости на до и после Нового года, потому что надеемся отдохнуть на каникулах и после перезагрузки начать все с чистого листа. Но Солнце не уходит на каникулы, оно продолжает свое движение по эклиптике через созвездия зодиака. Остальные планеты также оказывают влияние на судьбы людей без перерывов и выходных. Поэтому всем нам придется смириться с тем, что 2025 год будет прямым продолжением 2024-го и основные тренды сохранятся у многих знаков зодиака, как минимум, до весны.
Овен: не расставайтесь с любимыми
2025 год начнется для вас с важного астрономического явления. 16 января Mapc — покровитель знака Овен — станет в оппозицию к Земле, то есть максимально приблизится и всю ночь будет ярко гореть на небосклоне. Это сигнал о том, что необходимо начать перестройку жизни — полную или частичную, это уж как сами захотите. Пришло время внимательно посмотреть на то, как вы проводите свои дни, и внести улучшения там, где это необходимо, начиная с финансов.
Но, пока вы будете заниматься самосовершенствованием, не забывайте о доме. Создавайте уют и правильную атмосферу, организуйте домашний офис — в первой половине года придется много работать на удаленке. Соблюдайте баланс между потребностями вашей семьи и вашим стремлением к успеху.
Летом у вас может возникнуть спонтанное желание прервать отношения с любимым человеком и перезагрузиться. Но постарайтесь не принимать необратимых решений, не подумав дважды. А лучше трижды.
В апреле финансовые вопросы могут занимать вас больше, чем обычно, но на этот раз вам не нужно решать их в одиночку. Да, Овен больше всего ценит свою независимость, но подумайте о том, как вы можете сотрудничать с другими для достижения собственных целей.
Овен — огненный знак зодиака, и потому всегда с бешеным энтузиазмом отдается работе. Так вот, в 2025 году хорошо бы чуть сбавить обороты, чтобы не перенапрячься. Постарайтесь отказаться от сверхурочной работы, даже если при этом потеряете часть дохода. Иначе потом придется потратить гораздо больше на восстановление здоровья.
Лучшие месяцы для карьерного роста — май и август. После 10 августа вообще откроется коридор возможностей: вам даже не нужно будет прилагать особых усилий, а успехи будут приходить один за другим. Отношения с коллегами улучшатся, вы оставите все обиды позади и это также поможет вам в карьерном плане.
Телец: ищите баланс между работой и личной жизнью
2025 год для Тельцов станет завершением долгого периода перемен. Последний и самый важный кусочек пазла наконец-то окажется в ваших руках. Вы сможете достичь целей, к которым шли не один год. Поэтому в первом полугодии возможны сюрпризы и приятные волнения.
Апрель и май — хорошее время, чтобы заняться проектами, требующими умственной гибкости и выносливости. Избегайте споров и конфликтов, когда будете отстаивать свои интересы, особенно с братьями и сестрами, дальними родственниками или соседями.
В августе и сентябре придется искать баланс между работой и личной жизнью. Когда постоянно крутишься на деловой карусели, рискуешь упустить нечто важное в отношениях.
Ближе к ноябрю может вскрыться неприятная и отрезвляющая информация о вашем партнере. Люди, рожденные под знаком Телец, обычно стараются избегать ответственности за принятие судьбоносных решений и перекладывать их на плечи других, но тут придется решать именно вам. Проанализируйте ситуацию: и, если вы отдаете больше, чем получаете, и отношения начали тяготить вас, возможно, придется сделать перерыв или уйти от партнера насовсем.
Что касается здоровья, в 2025 году Тельцам следует регулярно посещать профилактические осмотры. Не игнорируйте тревожные симптомы и не занимайтесь самолечением. В весенние месяцы придется всерьез поработать над своей физической формой. Диеты Тельцам никогда не помогают, силы воли хватает на неделю, а потом вы срываетесь, и набираете даже больше, чем удалось сбросить. Поэтому нужно влюбиться: сразу появится мотивация работать над собой.
Тем более, что 2025 год идеально подходит для поиска нового партнера. Всем одиноким Тельцам стоит внимательнее смотреть по сторонам, чтобы не пропустить судьбоносную встречу. Пусть вас не сбивают с пути одно или два неудачных свидания в начале весны, звезды предсказывают, что вы непременно найдете того человека, который заставит вас чувствовать себя фантастически.
Близнецы: опасайтесь измен и азартных игр
Первые месяцы 2025 года будут очень приятными. Серьезных проблем не возникнет, а множество небольших, но ярких побед и удач наполнят вас хорошей энергией. Однако Близнецам лучше заранее подготовиться к испытаниям в личной жизни, которые начнутся в апреле: не стесняйтесь в этот сложный период обращаться за помощью к коллегам по работе или близким людям.
На работе также возможны испытания и серьезные проблемы, но ближе к концу октября. Если вам удастся решить все вопросы быстро и эффективно, начальство это заметит и вознаградит вас за все стрессы, нервы и тревоги.
В первом полугодии у вас будет прекрасная возможность добиться чего-то большего — зарплаты, должности, отдельного кабинета. Поэтому, когда поступит интересное предложение, вам придется реагировать быстро, почти не раздумывая. Прислушайтесь к интуиции, но и пословицу «гладко стелют, да жестко спать» тоже держите в голове.
Близнецам, которые давно в отношениях, звезды предсказывают бури и грозы в начале мая, а также пару резких поворотов в июле. Но те, кто захочет сохранить союз, смогут это сделать. Нужно лишь запастись терпением и следить за тоном, с которым вы высказываете даже самые справедливые претензии.
Женатым Близнецам в 2025 году категорически запрещено изменять и утаивать деньги от «второй половинки». Когда все раскроется — а звезды предупреждают, что это однозначно случится, — вы потеряете доверие партнера и контроль над отношениями. И смириться с тем, что вы не можете влиять на ситуацию, будет сложнее всего.
Вторая половина года принесет вам много успехов и финансовом плане. Не тратьте деньги на роскошь или далекие путешествия, лучше поскорее раздайте долги, оплатите штрафы и иные обязательства. Не пытайтесь заработать деньги, играя в азартные игры, потому что это может иметь неприятные последствия для вас.
Чтобы не было проблем со здоровьем в 2025 году нужно внести изменения в свой рацион питания и режим сна, а еще — избавиться от вредных привычек.
Рак: боритесь с конкурентами, но прислушивайтесь к партнеру
2025 год будет тревожным, но вы, наконец-то, все исправите. Сможете выбраться из долговой ямы, разберетесь с проблемами в отношениях, поменяете работу. Только учтите: все это нужно делать без нервов и эмоций. Это время, чтобы взглянуть на все с практической точки зрения и придумать полезные решения.
Любые перемены на работе Рак должен рассматривать как удачную возможность для развития и роста, профессионального и карьерного. Но и ваши конкуренты по бизнесу в первой половине года могут действовать напористо, прямолинейно и безжалостно. Не переживайте, это даст вам дополнительный заряд энергии и мотивацию для борьбы, только остерегайтесь скандалов и прямых конфликтов. Действуйте дипломатично.
Во втором полугодии вам придется побороться за более высокую должность и приложенные к ней «плюшки». Не позволяйте возможностям пройти мимо только из-за вашей чрезмерной скромности и тактичности. Пробудите в себе ярость, идите ва-банк и не бойтесь рисковать. Это как раз ситуация из разряда «все или ничего».
Звезды рекомендуют Ракам быть осторожнее и не откровенничать с коллегами, особенно осенью. Один из них, а может и несколько, могут лишь притворяться дружелюбными и не преминут использовать эти откровения, чтобы навредить вам. Для вас это может стать большим разочарованием, но, по крайней мере, вы получите хороший жизненный урок. Особенно опасны недели до и после полного лунного затмения (7 сентября).
В финансовом плане придерживайтесь в 2025 году золотого правила: не давать деньги в долг членам своей семьи. В противном случае это может закончиться огромными убытками.
Весна и лето — страстное и чувственное время для всех Раков — и мужчин, и женщин. Эти сезоны как будто созданы для того, чтобы приносить вам сплошные удовольствия. Но старайтесь заботиться и о партнере, чтобы его тоже все устраивало в отношениях. Даже если вы знакомы относительно недавно, все равно учитывайте второе мнение, не принимайте эгоистичных решений.
Лев: реагируйте на кризисы правильно
2025 год будет для Льва годом роста и самореализации. Используйте любую возможность для достижения целей и не забывайте отмечать свои успехи.
Солнечное затмение 29 марта запустит процесс трансформации, которая будет постепенно менять ваши взгляды и смыслы в течение следующих 20 лет, а начнутся изменения с личной жизни. Поэтому, если вы уже женаты, будьте начеку: ваша любовь переживет несколько кризисов. Они посланы для того, чтобы вы окончательно убедились: суждено ли вам быть вместе и насколько вы дороги друг другу. Если в итоге отношения не сложатся, не беспокойтесь об этом. Позвольте всему идти своим чередом. Только время покажет, стоит ли спасать вашу любовь или будет лучше, если вы пойдете разными путями. Эту дилемму вы решите во второй половине года. Поэтому может случиться так, что в этот период вы будете чаще искать компании своих друзей. С ними вам захочется расслабиться и забыть о том, что происходит в личной жизни.
Тот факт, что мысли будут постоянно сосредоточены на партнере, может повлиять на карьеру Львов. Этот знак зодиака часто отвлекается и допускает ошибки из-за невнимательности. В 2025 году придется включать на полную свое врожденное обаяние, чтобы сдержать вспышки гнева начальника и избежать увольнения.
Перестанете привносить в работу эмоции и чувства, подходите к ней только прагматично. Если вы захотите сменить работу — лучший шанс в конце лета. До этого времени не делайте резких движений и не пытайтесь шантажировать руководство своим возможным уходом.
Если вы ведете бизнес и постоянно упускаете прибыль, подумайте о том, чтобы в сентябре-октябре объединить усилия с конкурентами, хотя бы в одном проекте. От этого выиграют все. Это также хорошее время для анализа ваших расходов.
Серьезных потрясений в сфере здоровья не стоит опасаться, но в 2025 году Львам просто необходимо хорошо высыпаться и вовремя уходить в отпуск.
Дева: проявляйте терпение и контролируйте расходы
2025 год позволит Девам погреться в лучах солнца и даст возможность оценить, насколько гибкими стали ваши взгляды на мир за последние годы. И сейчас самое время подтвердить, что вы на правильном пути.
В личной жизни все будет стабильно, но Девы, прожившие несколько лет в отношениях, внезапно могут почувствовать, что все идет немного не так и не туда. Стоит отнестись к этому «звоночку» со всей возможной серьезностью. Постарайтесь объясниться с партнером и понять друг друга. Организуйте себе несколько приятных моментов, чтобы возродить вашу любовь.
Одиноким Девам найти нового партнера будет непросто. Но если проявить терпение, весной могут прийти определенные успехи. Это время стремительных романов и романтических увлечений. Однако не ждите ничего серьезного и будьте осторожны, не увлекайтесь слишком сильно.
Девы обладают хорошими коммуникативными навыками, только благодаря этому удастся выйти из неприятных ситуаций, которые могут возникнуть в августе и сентябре, особенно если вы работаете в большом коллективе. Вас могут вовлечь в конфликт обманом или хитростью. Постарайтесь дистанцироваться, чтобы не ухудшать атмосферу в коллективе своими комментариями. Также будьте внимательны, чтобы не пропустить важные рабочие задания, которые вы получите от начальства — иначе можете споткнуться на карьерной лестнице.
Доходы (и расходы!) для вас точно не будут проблемой, если только вы сумеете быстро взять их под контроль. Не разменивайтесь на мелкие траты, а поставьте одну большую финансовую цель на весь год. Пусть это будет ваша заветная мечта, и тогда у вас будет отличная мотивация соблюдать финансовую дисциплину.
В январе-феврале вы можете испытать сильный стресс, подобного которому не ощущали много лет. Это может оказать негативное влияние на ваше здоровье. Поэтому заранее запланируйте отпуск в начале весны, чтобы прийти в себя.
Весы: старайтесь избегать конфликтов
Первое полугодие 2025-го для Весов — затишье перед бурей. Вам нужно отдохнуть и подзарядиться, чтобы быть готовым к последующим проблемам. 31 мая планета-покровитель Beнepa окажется в наивысшей точке над горизонтом и будет видна до восхода Солнца. Это станет началом довольно сложного периода, который продлится в течение следующих шести месяцев.
У вас есть март и апрель для того, чтобы оценить, насколько далеко вы продвинулись в отношениях. Если видите перспективы, то постарайтесь в сложный период заботиться о своем партнере. Если сердце молчит, то в августе будет благоприятное время, чтобы отпустить друг друга на все четыре стороны и освободиться от груза, который мешает двигаться дальше. Но хорошенько подумайте, прежде чем сжигать мосты за спиной.
Летом у Весов ожидается довольно энергичная личная жизнь, поэтому будет сложно сконцентрироваться на профессиональных делах. Но если удастся отделить одно от другого, вы сможете добиться успеха в карьере: можно ожидать повышения или сменить место работы. Главное, не допускайте общения с начальством по душам — все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Старайтесь избегать ненужных конфликтов в коллективе.
В июне-июле придется разбираться с важными вопросами в вашей финансовой жизни, такими как налоги и долги, а возможно даже пересмотреть то, как вы управляете денежными потоками вместе с партнером. В сентябре стоит сосредоточиться на том, что больше всего цените, зарабатывать больше денег и приобретать вещи, которые вы любите.
В конце года, когда вы действительно сильно устанете, наступит время размышлений и погружения в себя. Придется глубоко проникнуть в свое подсознание и разобраться с некоторыми страхами и комплексами. Весам следует регулярно отдыхать от волнений и тревог. Несмотря на все перемены, вам не следует пренебрегать здоровым питанием.
Скорпион: играйте в команде и наслаждайтесь романтикой
В 2025 году Скорпионы будут уверенно шагать к своим профессиональным целям. Этот знак зодиака в кои-то веки перестанет рассматривать всех коллег, как противников и конкурентов, а начнет работать в содружестве с ними. Из бойца-одиночки вы превратитесь в командного игрока, и такая перемена взглядов положительно скажется на профессиональных успехах.
А вот в любви придется нелегко. Обычно, боясь разочароваться, Скорпионы показывают свою колючую сторону, что отпугивает потенциальных партнеров. Но есть большая вероятность, что в августе встретится тот, кого не оттолкнет ядовитый характер и этот человек заставит вас сбросить защитную броню. Не задумывайтесь: а что из этого получится? Просто наслаждайтесь романтикой и доверительными отношениями.
У Скорпионов, которые в паре, проверка отношений на прочность приведет либо к браку, либо к расставанию. В апреле под влиянием страсти и ревности вы можете перебить всю посуду в доме, а в июле, отдыхая порознь, будете дико скучать друг по другу. Вряд ли удастся быстро исправить напряженную ситуацию, но вы должны оставаться верными, честными и искренними по отношению к партнеру. Обязательно сосредоточьтесь на том, чтобы жить в настоящем, гуляйте парами и воспринимайте все происходящие события в перспективе.
Ретроградный Меркурий (с 9 по 29 ноября) печально известен тем, что возвращает слегка подзабытые неприятности и в конце осени в вашу жизнь может неожиданно вернуться человек из прошлого. Придется решать, стоит ли продолжать отношения с бывшим. Но как бы не стучало ваше сердце, думайте головой. Вспомните из-за чего вы расстались в прошлый раз и обдумайте хорошенько, стоит ли наступать на те же грабли.
А вот новый человек или люди, с которыми вы познакомитесь летом, могут сыграть решающую роль в продвижении вас по карьерной лестнице, приближая к самым желанным мечтам. Но помните, что важно сбалансировать работу и отдых, ведь иногда даже самым трудолюбивым пчелам приходится восполнять запасы энергии.
Стрелец: опасайтесь любовных треугольников
2025 год — время больших ожиданий для Стрельцов. Однако это может привести к тому, что у вас появятся завышенные амбиции. Следует более осторожно подходить к своим мечтам, тем более что уже в марте и апреле все ваши планы накроются медным тазом. Придется адаптироваться к изменениям буквально на ходу.
Предыдущие годы стали для вас большим испытанием с финансовой точки зрения. Тем не менее, вы смогли справиться, и это послужило прекрасной школой в жизни. Поэтому не стоит забывать этот негативный опыт, даже когда вы начнете получать больше денег. Подойдите к тратам разумно, иначе может случиться так, что даже этих более высоких доходов вам будет недостаточно.
Стрельцы не созданы для серьезных отношений, как правило, представители этого знака зодиака порхают с цветка на цветок, подобно бабочке. Но осенью 2025 года есть отличный шанс встретить человека, с которым захочется жить долго и счастливо. Не упускайте возможность остепениться и успокоиться, вам это нужно, даже если сейчас это не кажется очевидным.
На работе старайтесь разделять профессиональные и личные дела. Служебные романы с женатыми/замужними коллегами не принесут ничего хорошего. Скандалы, разборки и драки неизбежны. Особенно опасно создавать любовные треугольники летом.
Осенью вам придется снять розовые очки и повнимательнее присмотреться к своим друзьям. Да, многие из них оказывают поддержку и мотивируют на свершения, в каком-то смысле, окрыляют вас. Но далеко не у всех чистые намерения. Некоторые рядом с вами только ради собственной корысти, и в трудную минуту они могут предать или нанести удар в спину.
В 2025 году Стрельцам пригодится одна из супер-способностей этого знака зодиака: смелость и умение называть вещи своими именами и преподносить их людям в красивой упаковке. Используйте эти навыки для установления и поддержания полезных контактов.
Козерог: будьте решительнее и берите дело в свои руки
В 2025 году Козерогам придется вынырнуть из зоны комфорта и решиться на определенные риски. Не сидите в тени за занавеской в ожидании перемен, смело выходите на свет и берите дело в свои руки. С первых дней января начните целенаправленно работать над изменениями, которые приведут к улучшениям в вашей жизни.
В феврале и марте придется испытать некоторое давление на работе, но сопротивляясь этому, вы сможете добиться лучших условий для себя — повышения зарплаты или более высокой должности. А можете поискать нового работодателя — такие решительные шаги помогут вам преуспеть не только в финансовом плане, но и в личной жизни. Вы почувствуете себя более уверенным и благодаря этому сможете добиться успеха в отношениях.
Козерогам, у которых если пара, звезды сулят более спокойный год: вы будете укреплять свой союз, принимая любимого человека со всеми плюсами и минусами. Не пытайтесь исправить недостатки и «заточить» партнера под себя. Но и от своей второй половинки будете требовать того же — определенной свободы и права на собственные интересы. Здесь могут возникнуть некоторые шероховатости, но вы сумеете пройти по тонкой грани со свойственным этому знаку зодиака внутренним спокойствием.
А вот одиноким Козерогам первая половина года принесет короткий, но страстный роман. Только постарайтесь не бросаться в пламя чувств и эмоций с головой, иначе выгорите дотла и осенью вашими спутниками станут мигрень и бессонница.
В финансовом плане это будет успешный год. Козерогам удастся создать солидный денежный резерв. Критическим будет только август, когда по неосторожности можно потерять крупную сумму денег. Остерегайтесь любых вложений! В декабрь будет очень доходным, особенно неделя вокруг дня зимнего солнцестояния — три дня до 21 декабря, и три дня после.
Старайтесь получать продвинутые знания и навыки, узнавать что-то новое, что поможет вам постоянно совершенствоваться. 2025 год будет плодотворным для получения интересного опыта и принесет много перспективных возможностей.
Водолей: окружайте себя позитивом
Самые большие испытания в 2025 году ждут Водолеев в отношениях. Вам придется на практике выяснить, какие люди приносят в вашу жизнь что-то полезное, а какие лишь отнимают у вас энергию. Прекращайте всякое общение с токсичными коллегами и завистливыми подружками. Окружайте себя позитивными людьми, которые дарят радость и чистые эмоции. В ближайшие месяцы вам понадобится много приятных впечатлений.
У Водолеев-одиночек не возникнет проблем с поиском романтических партнеров. А тем, кто находится в браке или в отношениях, придется много разговаривать — обсуждать, что разладилось в последнее время. Чтобы избежать затяжных конфликтов, действуйте мягко и тактично.
Летом некоторые Водолеи, наконец, наберутся смелости и сделают шаг к собственному бизнесу. Большинство представителей этого знака зодиака не созданы для трудовых отношений с их рамками и ограничениями. Только занимаясь тем, что по-настоящему вдохновляет, вы сможете свободно развиваться и добиваться успеха.
Вы часто платите за свою неосторожность — обещаете что-то до того, как подумаете: а сможете ли это выполнить. Поэтому возьмите на себя обязательство прикусывать язык в каждой подобной ситуации.
Постарайтесь выплатить все долги до июля, во второй половине года могут возникнуть финансовые трудности и лишних денег у вас не будет.
В сентябре будьте осторожны. Не доверяйте мошенникам и звонкам с незнакомых номеров, не сообщайте никому пароли от ваших аккаунтов в соцсетях, не оставляйте телефон или ноутбук надолго без присмотра. В этом месяце наиболее высок риск потери денег.
Будет ли 2025 год удачным для Водолеев с точки зрения здоровья, зависит в большей степени от их возраста. В молодости легко справиться с постоянными нагрузками и истощением своего организма. Но в какой-то момент вам все-таки придется научиться расходовать силы и энергию более разумно.
Рыбы: реализуйте свои планы и не нервничайте
В 2025 году у Рыб больше всего шансов найти то, что они искали всю жизнь, — идеальные отношения. У этого знака зодиака есть точные представления о том, как устроен этот идеал, однако чаще всего между ожиданиями и реальностью существует большой разрыв. Так вот в наступающем году все сложится именно так, как вы всегда мечтали.
У Рыб возникнут некоторые трудности с карьерой. Не потому, что вы не справитесь. Просто в какой-то момент вас может окончательно утомить скучная работа по восемь часов в день. Захочется бросить все, окунуться в творчество и попытаться монетизировать свое хобби. Весна — самое благоприятное время для подобных перемен.
Однако если останетесь на прежнем месте, то ближе к концу года начальство может разглядеть ваш потенциал и предложить лучшие условия для реализации вашего потенциала и повышения дохода. Этому может предшествовать неприятный период, включающий козни со стороны коллег, подковерные игры и интриги. Общаясь с недоброжелателями, старайтесь не нервничать и не срывайтесь на крик. Это повредит вашей репутации.
Планы, которые вы строили несколько лет, могут быть реализованы в период с февраля по август. Вы уже давно придумали, как и что улучшить, чтобы сделать жизнь более счастливой. В 2025 году звезды предоставят для этого все возможности.
В мае звезды сойдутся под нужным углом и начнется благоприятный период для покупки квартиры, дома и дачи, а также для ремонта, перепланировки и просто для того, чтобы добавить уюта в интерьер.
Летом приятные встречи и посиделки с друзьями, поездки с детьми, братьями и сестрами зарядят вас новой энергией. Прекрасное время, чтобы дарить и получать любовь, привносить больше веселья и игры в свою жизнь.
2З ceнтябpя планета-покровитель Heптун встанет в oппoзицию Земле. Гoлубой гигaнт запустит новый 10-летний цикл в жизни Рыб, в котором эти записные интроверты будут очень медленно, но все же меняться и открываться навстречу миру.