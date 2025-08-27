Городская безопасность: результаты опроса ВФокусе Mail

В возрастном отношении преобладали более зрелые респонденты: 62,4% опрошенных — это граждане старше 36 лет, то есть люди, уже состоявшиеся и имеющие устойчивый жизненный опыт. Группа до 35 лет составила 37,6% выборки, что позволяет говорить о незначительном перевесе мнений взрослых жителей.
Результаты проведенного опроса показывают противоречивое отношение горожан к теме личной безопасности. С одной стороны, половина респондентов заявила, что чувствует себя в безопасности «в большинстве случаев» (47,6%), а почти 10% — «всегда». С другой стороны, 26,3% признались, что периодически ощущают угрозу, а 16,2% и вовсе чаще всего чувствуют себя небезопасно. Таким образом, хотя общее чувство защищенности преобладает, почти половина жителей сталкивается с тревогами и опасениями за свою жизнь и здоровье.
Эти ощущения напрямую связаны с восприятием уровня криминальной активности в районе проживания. Более 37% респондентов уверены, что рядом с ними существуют криминальные элементы, еще 38,1% допускают их редкое присутствие. Только 13,3% отвергают эту мысль, а 11,4% не смогли определиться.
Это формирует атмосферу настороженности и объясняет высокую чувствительность к вопросам безопасности.
Опыт личного столкновения с угрозами также довольно распространен. За последние два года почти две трети респондентов попадали в конфликтные или опасные ситуации: 21,5% — неоднократно, 38,6% — один-два раза. 39,9% утверждают, что им удавалось избегать подобных эпизодов. Это подтверждает, что ощущение опасности имеет не только психологическую, но и реальную основу: городская среда регулярно преподносит жителям стрессовые ситуации.
Однако далеко не всегда эти случаи приводят к обращению в полицию. Более трех четвертей опрошенных (77,6%) никогда не вызывали полицию за последние два года, тогда как 17,3% сделали это один-два раза, и лишь 5% — неоднократно. Сопоставление этих данных с личным опытом свидетельствует о том, что, столкнувшись с угрозами, граждане чаще решают проблему самостоятельно.
При ответе на вопрос о том, кто чаще всего представляет угрозу, мнения разделились почти поровну. На первом месте оказались мигранты (39,6%), следом — люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (38,6%). Еще 10,8% указали на молодежные группировки, 4% — на «обычных» жителей. Бездомные были названы крайне редко (1%). Еще 6,1% затруднились с выбором.
Жители готовы участвовать в обеспечении порядка, но лишь при поддержке государства. Так, 23,4% полностью поддержали идею добровольных патрулей, а еще 53,1% высказались за такую инициативу только в связке с полицией. Против выступили 17%, а 6,4% затруднились с ответом. В целом идея самоорганизации общества воспринимается позитивно, но большинство респондентов не готовы полагаться исключительно на гражданские силы. Это отражает осторожность и стремление видеть баланс между инициативой снизу и поддержкой сверху.
При этом практика добровольных патрулей в жизни горожан практически отсутствует. Почти 92% заявили, что никогда не видели дружинников или активистов в своем районе. Лишь 7,6% встречали их время от времени, и только 0,9% — регулярно. Этот разрыв между теоретической поддержкой идеи и ее фактическим воплощением показывает, что подобные инициативы пока не укоренились в городской реальности.
Особое место в восприятии безопасности занимают технологические решения. Большинство опрошенных (37,6%) считают, что внедрение систем «Безопасный город» — камер видеонаблюдения, умного освещения, экстренных кнопок — значительно повышает уровень безопасности. Еще 39,6% оценивают эффект как частичный. Лишь каждый пятый (20,4%) сомневается в их реальной пользе, а 2,5% затруднились с ответом.
Таким образом, картина складывается неоднозначная. Большинство горожан формально чувствуют себя в безопасности, но значительная часть имеет личный опыт столкновения с угрозами и фиксирует присутствие криминальных элементов. При этом доверие к полиции ограниченно, а гражданские инициативы остаются на уровне идей, не воплощенных в жизнь. Население связывает надежды скорее с развитием технологий и партнерством общества и государства, чем с полной самоорганизацией. Все это подчеркивает, что тема безопасности в городе остается одним из ключевых запросов жителей и требует комплексного подхода к ее решению.