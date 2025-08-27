Городская безопасность: результаты опроса ВФокусе Mail

Таким образом, картина складывается неоднозначная. Большинство горожан формально чувствуют себя в безопасности, но значительная часть имеет личный опыт столкновения с угрозами и фиксирует присутствие криминальных элементов. При этом доверие к полиции ограниченно, а гражданские инициативы остаются на уровне идей, не воплощенных в жизнь. Население связывает надежды скорее с развитием технологий и партнерством общества и государства, чем с полной самоорганизацией. Все это подчеркивает, что тема безопасности в городе остается одним из ключевых запросов жителей и требует комплексного подхода к ее решению.