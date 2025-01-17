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Городом трудовой доблести в России стали еще семь населенных пунктов

Присвоение президентом России Владимиром Путиным звания «Город трудовой доблести» таким городам, как Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс и Салехард, является значимым шагом в деле сохранения исторической памяти. Об этом заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ и член Общественной палаты Елена Малышева.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

«В основе национальной памяти лежат не только достоверные знания и архивные документы, но и межпоколенческий диалог и главное — сопричастность к истории», — отметила Малышева, подчеркивая важность сопричастности в историческом контексте, сообщает Газета.ru.

Она добавила, что каждый может увидеть на примере своих предков, как они в годы Великой Отечественной войны справлялись с задачами обеспечения фронта и тыла.

Малышева также поздравила жителей новых «Городов трудовой доблести». «Это высокая оценка труда и вклада в Великую победу их дедов и прадедов. Накануне 9 мая в одном из этих городов Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации проведет форум “Городов трудовой доблести”, — добавила она.

Кроме того, Малышева подчеркнула, что Национальный центр исторической памяти будет работать над сохранением существующих практик и развитием этих городов в новом статусе, чтобы жители осознали себя частью великой страны.

Ранее сообщалось, что Минкультуры расширит поддержку производства национальных фильмов, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей.