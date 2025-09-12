Города России вводят геооплату проезда в общественном транспорте

Система геооплаты на базе единого программного обеспечения уже действует в Ярославле, Ижевске, Твери, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Курске и Костроме. Идет ее тестирование в Подмосковье и Санкт-Петербурге. Геооплата по аналогичной технологии, но на пригородных электричках, работает в Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Санкт-Петербурге (в рамках эксперимента по цифровизации льгот для многодетных семей). Планируется, что вскоре технология появится и в Омске.