Города России вводят геооплату проезда в общественном транспорте

Жители Нижнего Новгорода и посещающие этот город туристы теперь могут оплачивать проезд в автобусах по геолокации, без карт и наличных, сообщает Минтранс РФ. Ранее бесконтактная система оплаты была доступна только в городских троллейбусах и электробусах.
В Нижнем Новгороде оплатить проезд по геолокации можно с помощью приложения «Нижегородская область Транспорт». При запуске приложения смартфон автоматически определяет, в каком транспортном средстве и на каком маршруте находится пассажир. Пассажиру направляется предложение оплатить проезд, он подтверждает оплату и получает электронный билет. Если в салон зашли контролеры, им можно показать билет на экране смартфона.
Система геооплаты на базе единого программного обеспечения уже действует в Ярославле, Ижевске, Твери, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Курске и Костроме. Идет ее тестирование в Подмосковье и Санкт-Петербурге. Геооплата по аналогичной технологии, но на пригородных электричках, работает в Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Санкт-Петербурге (в рамках эксперимента по цифровизации льгот для многодетных семей). Планируется, что вскоре технология появится и в Омске.
По словам министра транспорта Андрея Никитина, «инновационные способы оплаты — это то, что сокращает время прохода в общественный транспорт и упрощает процедуру получения билета». Чиновник отметил, что когда оплата по геолокации появляется в регионе, она становится одним из самых популярных способов оплаты проезда.