Города-побратимы Италии и Словении объединятся под «эгидой» культурной столицы

Для меня эти два города всегда были одним целым, а местные жители сновали туда-сюда, не задумываясь о том, в какой стране они находятся. Но официальные власти никогда этого не признавали. Поэтому я надеюсь, что объединение городов под эгидой культурной столицы по праву изменит все это для молодых людей, живущих здесь.