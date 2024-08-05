Города-побратимы Италии и Словении объединятся под «эгидой» культурной столицы

Гориция — город в Италии, жемчужина, скрытая от глаз туристов и большинства итальянцев. В конце второй мировой войны он был разделен между постмуссолиновской Италией и коммунистической Югославией. Из-за этого между Горицией (Италия) и Нова Горицей (Словения) появился охраняемый металлический «барьер», увенчанный колючей проволокой. Долгие годы он разделял дома и семьи (как в Берлине), но теперь все должно кардинально измениться.
В 2025 году на территории городов-побратимов пройдет культурная программа, включающая более 600 эклектичных мероприятий (музыкальные представления, выставки, театральные постановки, модные показы и кулинарные мастер-классы). Это поможет объединить «народы», сделав пограничные города местной культурной столицей.
Для меня эти два города всегда были одним целым, а местные жители сновали туда-сюда, не задумываясь о том, в какой стране они находятся. Но официальные власти никогда этого не признавали. Поэтому я надеюсь, что объединение городов под эгидой культурной столицы по праву изменит все это для молодых людей, живущих здесь.
Местные жители двух городов воспринимают такие изменения крайне положительно, ссылаясь на то, что близкие люди, ограниченные политическими и территориальными разногласиями, наконец смогут воссоединиться.
Я не могу дождаться, когда произойдет объединение городов в качестве культурной столицы, поскольку пограничный контроль, с которым мы все выросли, похоже, наконец-то исчезнет.
Италия «возрождается»: ранее стало известно, что в итальянском национальном парке Чинкве-Терре заново откроют знаменитую «тропу любви».
Кристина Корчанова