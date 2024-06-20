Стали известны города, в которых выгоднее всего остановиться в июле

Этим летом цены на гостиницы резко упали.
Сэкономить на проживании можно в Новокузнецке, где стоимость проживания на 67% ниже, чем в начале сезона, то есть снять номер можно всего за 3 тыс. рублей. Бюджетным будет отдых и в Пятигорске, где ночь в отель стоит около 5 тыс. рублей, что на 23% дешевле. Также и в Минеральных Водах цены упали на 17% — до 4 тыс. рублей за сутки, об этом сообщают «Известия».
В июле выгоднее всего отдыхать в городах: Плес, здесь номер обойдется в 7 тыс. рублей, Великий Новгород и Санкт-Петербург — 6 тыс. рублей, Йошкар-Ола — 3 тыс. рублей.
Если говорить о заграничных направлениях, то в рейтинге стран для бюджетного отдыха лидирует Сеул. Здесь цены на отели три звезды упали до 10 тыс. рублей за ночь, что на 35% дешевле, чем в июне. Также недорогое жилье можно найти и в Стамбуле — 8 тыс. рублей за ночь, а остановится в отеле Мадрида обойдется в 15 тыс. рублей.
Еще в рейтинг попали Париж, где стоимость номера составляет 15 тыс. рублей, Афины — 11 тыс. рублей, Дубай — 6 тыс. рублей, Тбилиси — 5,5 тыс. рублей: в этих городах стоимость жилья в среднем снизилась на 10%.
Ранее сообщалось, что бюджетными направлениями для отдыха в июне стали: Турция, на нее приходится 65% всех бронирований. Далее расположились пляжные курорты России и Египта, а следом Абхазия и Таиланд.
Автор: Елизавета Чеботарева