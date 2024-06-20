Стали известны города, в которых выгоднее всего остановиться в июле

Сэкономить на проживании можно в Новокузнецке, где стоимость проживания на 67% ниже, чем в начале сезона, то есть снять номер можно всего за 3 тыс. рублей. Бюджетным будет отдых и в Пятигорске, где ночь в отель стоит около 5 тыс. рублей, что на 23% дешевле. Также и в Минеральных Водах цены упали на 17% — до 4 тыс. рублей за сутки, об этом сообщают «Известия».