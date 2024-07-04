Город в Германии переименовали в честь Тейлор Свифт

В прошлом году ряд городов США также чествовал Тейлор: Глендейл переименовали в Свифт-Сити, Питтсбург — в Свифтсбург, а Миннеаполис — в Свифтиаполис. Помимо этого, улицу в городе Арлингтон, где проходило выступление артистки, назвали «Проездом Тейлор Свифт».