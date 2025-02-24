Город в Бразильской Амазонии проваливается под землю

Недалеко от северного побережья Бразилии, на самом краю бассейна реки Амазонки находится небольшое поселение Буритикупу. Впрочем, вполне возможно, скоро оно там находиться перестанет: город медленно, но верно проваливается под землю.
Историю 55-тысячного муниципалитета рассказало агентство Reuters. Оседание почвы происходит в регионе уже давно, но за последние недели процесс ускорился, и на краю поселения возникли ямы глубиной в несколько метров, после чего местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации.
Проблема началась еще 30 лет назад, но поначалу совершенно не представлялась критичной: песчаную почву неспешно размывали проливные дожди, но на повседневную жизнь города это никак не влияло. Тем не менее, за 30 лет эрозия вместе с неграмотной вырубкой леса и планом расширения города дали о себе знать, и теперь ситуация развивается с несвойственной геологии стремительностью.
По словам агентства, 1200 жителей из 55 тысяч рискуют потерять свои дома в ближайшее время, а несколько зданий уже было разрушено из-за оседающей почвы. Изначально провалы появлялись не в самом городе, а рядом с ним, но в последние месяцы, по словам правительства, начали стремительно подбираться к жилым кварталам.
Для Бразилии такое оседание почвы — не уникальное явление (хотя обычно оно происходит не так близко к населенным пунктам). У него даже есть название на языке коренных индейцев: «voçoroca», или слезы земли.
Сейчас в регионе идет очередной сезон дождей, поэтому ситуация может ухудшиться за считанные дни, поясняют эксперты. «Опасность таится прямо у нас под ногами: никто не знает, где и в какую секунду появится очередной провал», — объясняет Марселино Фариас, географ и профессор Федерального университета Мараньяна, штата, в котором находится Буритикупу.
Местные власти признаются, что бюджета и технологий для решения проблемы у них нет и не предвидится, поэтому жителям рекомендуют срочно собрать свои вещи и покинуть дома.
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