Город в Бразильской Амазонии проваливается под землю

Проблема началась еще 30 лет назад, но поначалу совершенно не представлялась критичной: песчаную почву неспешно размывали проливные дожди, но на повседневную жизнь города это никак не влияло. Тем не менее, за 30 лет эрозия вместе с неграмотной вырубкой леса и планом расширения города дали о себе знать, и теперь ситуация развивается с несвойственной геологии стремительностью.