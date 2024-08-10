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Город-музей: почему Суздаль называют жемчужиной Золотого кольца

Суздаль является не только одним из самых древних городов России. Его часто называют городом-музеем из-за огромного количества исторических памятников. А вы знали, что Суздаль — это жемчужина Золотого кольца России? Город с тысячелетней историей привлекает россиян и туристов со всего мира своими архитектурными шедеврами и многочисленными мероприятиями как для спортсменов, так и для семей с детьми.

Источник: РИА "Новости"

Подробнее об этом удивительном городе смотрите в видео ВФокусе Mail.