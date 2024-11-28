Город Кассель в Германии оккупировали еноты

Более того, взрослые еноты вполне способны дать отпор человеку и представляют для людей определенную угрозу. Все это прочувствовали себе жители города в самом центре Европы — немецкого Касселя, где фермер, решивший прогнать одного из грызунов из курятника, чуть не лишился руки. Всего сто лет назад никаких енотов в Касселе, да и во всей Германии, не было.