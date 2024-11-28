Город Кассель в Германии оккупировали еноты

Еноты могут произвести впечатление очень милых зверьков, но на самом деле эти грызуны — настоящее стихийное бедствие. Они сильные, ловкие и проворные, запросто забираются в людские дома в поисках пищи, устраивают бардак, портят вещи и роются в мусоре.
Более того, взрослые еноты вполне способны дать отпор человеку и представляют для людей определенную угрозу. Все это прочувствовали себе жители города в самом центре Европы — немецкого Касселя, где фермер, решивший прогнать одного из грызунов из курятника, чуть не лишился руки. Всего сто лет назад никаких енотов в Касселе, да и во всей Германии, не было.
Эти грызуны жили только в Северной и Центральной Америке, но сейчас енотов можно встретить от Центральной Европы до берегов Каспийского моря — в Старом свете они стали инвазивным видом, против которого бессильна как дикая природа, так и люди. Кто же виноват в биологической катастрофе? Жители Касселя уверены, что нацисты.
Если точнее, немцы винят во всем рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга — считается, что именно он велел привезти зверьков в Европу в 1930-х и выпустил их на волю. Третий рейх пал 15 лет спустя, а вот еноты живы до сих пор, и по-прежнему наводят ужас на город и округу. Про звериную оккупацию рассказало издание The Express.
Геринг вовсе не собирался устраивать экологическую катастрофу (по крайней мере, с помощью енотов) — согласно документам, в 1934 году он заказал в США две пары зверьков и выпустил их в лес. Причин у этого сомнительного поступка две: во-первых, Геринг занимал пост рейхсфорстмейстера лесного хозяйства и хотел таким образом обогатить фауну рейха. Во-вторых, он устраивал лесную охоту для Адольфа Гитлера, и, вполне возможно, рассчитывал, что из енотов получится интересная мишень.
Хотя эта теория подвергается сомнению, еноты появились в немецких лесах примерно в это время и с тех пор активно начали размножаться: за один сезон самка енота в среднем рожает 7−8 детенышей. Сейчас в Германии, по подсчетам экологов, живет примерно два миллиона енотов.
Они устраивают настоящие погромы, сооружают себе гнезда на чердаках и нападают на людей — еще одна жительница Касселя пострадала, когда нашла енота в прачечной. Она хотела отвезти зверя в приют, но тот жестоко исцарапал женщину, отчего у нее развился сепсис. Местные жители даже называют енотов «нацистами».
Засилье зверьков вызывает неожиданные ответные меры со стороны людей: ранее рассказывали про мужчину, который стал профессиональным охотником на енотов и теперь готовит из их мяса разнообразные деликатесы.