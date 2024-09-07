«Город чудный, город древний»: как Москву описывали поэты и писатели

Для советского писателя и переводчика Давида Самойлова, родившегося в Москве, город ассоциируется с безмятежным детством. Именно в столице прошли его детские годы, отрочество и начало юности до эвакуации в октябре 1941 году, сюда же он вернулся с войны в 1946 году. И хотя в большинстве произведений город ассоциируется у писателя с историческими событиями, есть у Самойлова совершенно особенное стихотворение «Выезд», в котором Москва становится сладким воспоминанием о детских годах, прошедших в безмятежной и светлой столице.