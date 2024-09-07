«Город чудный, город древний»: как Москву описывали поэты и писатели

С 7 по 8 сентября Москва отмечает свое 877-летие. Жители столичного города отметят праздник в окружении миллионов огней современного мегаполиса. ВФокусе Mail решил вспомнить, какой видели Москву в разное время отечественные писатели и поэты. Давайте вместе погрузимся в чарующую атмосферу и отправимся изучать белокаменную, златоглавую и крайне многогранную!
Давид Самойлов: воспоминания о безмятежном детстве
Для советского писателя и переводчика Давида Самойлова, родившегося в Москве, город ассоциируется с безмятежным детством. Именно в столице прошли его детские годы, отрочество и начало юности до эвакуации в октябре 1941 году, сюда же он вернулся с войны в 1946 году. И хотя в большинстве произведений город ассоциируется у писателя с историческими событиями, есть у Самойлова совершенно особенное стихотворение «Выезд», в котором Москва становится сладким воспоминанием о детских годах, прошедших в безмятежной и светлой столице.
А Москва высока и светла.
Суматоха Охотного ряда.
А потом — купола, купола.
И мы едем, все едем куда-то.
Звонко цокает кованый конь
О булыжник в каком-то проезде.
Куполов угасает огонь,
Зажигаются свечи созвездий.
Папа молод.
И мать молода,
Конь горяч, и пролетка крылата.
И мы едем незнамо куда —
Всё мы едем и едем куда-то.
Александр Пушкин: отрада для русского сердца
Строчки, знакомые каждому с детства, на протяжении многих веков в должной степени отражают отраду русского сердца при встрече с «белокаменной» Москвой. Для классика отечественной поэзии и по совместительству коренного москвича, столица была любимым городом: здесь он родился на пересечении Малой Почтовой и Госпитального переулка, провел детство, женился, встречался с друзьями — Нащокиным, Вяземским и Давыдовым. Для Пушкина Москва является городом, в который хочется возвращаться вопреки любым преградам.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!
Валерий Брюсов: вечный, славный город с богатой историей
Имя русского историка и поэта серебряного века Валерия Брюсова неразрывно связано с Москвой: здесь он родился, вырос, учился, присоединился к символистам, наконец, именно в столице он творил. Поэтому совершенно неудивительно, что большинство произведений посвящено этому судьбоносному городу. Будучи отличным историком, Брюсов в своей поэзии «рисует» Москву через призму многовековой истории, добавляя при этом личную оценку — незыблимое восхищение.
Нет тебе на свете равных,
Стародавняя Москва!
Блеском дней, вовеки славных,
Будешь ты всегда жива!
Град, что строил Долгорукий
Посреди глухих лесов,
Вознесли любовно внуки
Выше прочих городов!
Федор Глинка: величественная и неодолимая «матушка Москва»
Современник «солнца русской поэзии», писатель и публицист Федор Глинка относился к Москве с особенной любовью. Будучи истинным патриотом, Глинка видел в городе неподдельную мощь — вопреки своей роковой судьбе, город всегда оставался «стоять» и никогда не гнул крепкой выи под гнетом. В стихотворении, гордо озаглавленном «Москва», автор прибегает к некоторому противопоставлению, называя столицу одновременно могучей и ласково называя ее при этом «матушкой». Таким образом Глинка старается передать все многообразие города, неодолимого для врагов, но при этом являющегося отчизной для своих детей.
Ты, как мученик, горела
Белокаменная!
И река в тебе кипела
Бурнопламенная!
И под пеплом ты лежала
Полоненною,
И из пепла ты восстала
Неизменною!..
Процветай же славой вечной,
Город храмов и палат!
Град срединный, град сердечный,
Коренной России град!
Юрий Визбор: город, который верит в любовь
Советский поэт и бард подарил нам особенно красивое видение Москвы — города, который не верит слезам, но верит любви. В стихах к песни «Александра» Визбор трогательно описывает столицу, говоря, что она может утолить любые печали, потому что ее «материнская любовь» сильнее любых невзгод.
Москва тревог не прятала,
Москва видала всякое,
Но беды все и горести
Склонялись перед ней.
Любовь Москвы не быстрая,
Но верная и чистая,
Поскольку материнская
Любовь других сильней.