«Город ЧМ‑2026 и земля, полная тел»: чем грозит туристам ЧМ по футболу летом 2026 года в Мексике

— Сами наркокартели в определенной степени заинтересованы в том, чтобы сидеть ниже травы и тише воды. Трамп уже заявил о том, что собирается провести специальную военную операцию в Мексике, и если наркокартели будут проявлять бурную активность, то это станет поводом для вторжения США. Любые похищения иностранцев, убийства станут для Белого дома предлогом для проведения операции. Президент США спит и видит, как бы ему войти в Мексику и получить определенное влияние, в том числе и на ресурсы страны.