«Город ЧМ‑2026 и земля, полная тел»: чем грозит туристам ЧМ по футболу летом 2026 года в Мексике

В Мексику этим летом приедут миллионы туристов: страна станет хозяйкой чемпионата мира по футболу. Матчи первенства пройдут в городах‑миллионниках — Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее. И если девятимиллионная столица страны находится в зоне контроля федерального правительства, то остальную часть страны — 32 штата — контролируют наркокартели. Ожидаемый доход наркосиндикатов, управляющих развлекательным сегментом в городах чемпионата, эксперты оценивают в 3−5 млрд долларов за полтора месяца турнира.
Наркокартели используют крупные спортивные события как масштабное коммерческое окно для развития бизнеса. Подготовка картелей к ЧМ‑2026, судя по мониторингу ситуации мексиканских и американских СМИ, включает логистику и контроль запрещенных веществ в туристических и фан‑зонах, гостиничный бизнес, рестораны, фишинг, продажу фальшивых билетов, а также сувенирную продукцию.
— Федеральное правительство Мексики контролирует лишь небольшую часть своей страны: столицу Мехико с округом и ряд районов. Большинство территорий находится под властью наркокартелей. И в этом отношении в Мексике уже много‑много лет идет настоящая гражданская война между правоохранительными органами, специальными службами и боевиками наркокартелей. Типичная ситуация, когда целые департаменты полиции уходят в отставку, потому что они боятся, что придут картели и уничтожат их.
Власти Мексики планируют задействовать Национальную гвардию и специальные подразделения для патрулирования городов‑хозяев, понимая, что чемпионат станет серьезным вызовом для репутации страны.
Что известно о пропажах людей в Гвадалахаре
Гвадалахара готовится принимать матчи чемпионата мира — 2026 на стадионе Estadio Akron, но вокруг арены в радиусе примерно 10−20 километров за последние годы нашли сотни мешков с человеческими останками в десятках тайных могил, — сообщает мексиканское издание.
По словам журналистов, раскопки ведут как государственные структуры, так и гражданские поисковые коллективы. Местные власти в настоящее время расследуют обнаружение человеческих останков почти в 500 мешках, разбросанных по почти двум десяткам тайных захоронений.
Такую статистику приводит еще одно местное СМИ: «Недавние сообщения в El País México теперь указывают на 270 мешков с человеческими останками в Лас-Агухасе, а также 47 мешков в Арройо Хондо, 89 мешков в Nextipac и 100 мешков в Ломас-дель-Рефухио, где в конце прошлого года были обнаружены подпольные могилы. Человеческие останки также недавно были обнаружены в Санта-Крус-де-лас-Флорес и Сан-Педрито, также на окраине Гвадалахары».
Штат Халиско, столицей которого является Гвадалахара, занимает первое место в Мексике по числу пропавших без вести: по официальным данным, здесь зарегистрировано более 15 тысяч исчезнувших, и правозащитники уверены, что реальные цифры значительно выше.
Исчезновения связывают с насилием, трудовыми и военизированными лагерями картеля Халиско нового поколения (CJNG), который превратил регион в одну из ключевых баз своей деятельности.
В октябре 2025 года Breitbart Texas писал, что активисты обнаружили сотни пар обуви и личных вещей, принадлежавших жертвам картеля. Объект возле города Теучитлан, который находится в 52 километрах от Гвадалахары, использовался как тренировочный лагерь CJNG, в который заманивали ничего не подозревающих людей предложениями о работе, чтобы заставить их вступить в группировку, угрожая казнью. Волонтеры утверждают, что обнаружили ямы для сжигания и печи, которые боевики картеля использовали для уничтожения тел жертв.
Мексика готовится к ЧМ‑2026 на фоне усиления влияния наркокартелей в ключевых городах‑организаторах. Это влияет не только на безопасность, но и на теневую экономику вокруг турнира.
Мехико: столица как витрина и прикрытие
В столице наркогруппировки встраиваются в легальную экономику, используя преимущества столичной инфраструктуры и статус международного хаба. Там ожидается рост числа подставных компаний в IT, ивент‑менеджменте, логистике и сервисах, связанных с фан‑зонами и официальными мероприятиями, что позволит отмывать доходы и маскировать незаконные операции под легальный бизнес.
Монтеррей: такси, доставка и аренда жилья
В индустриальном Монтеррее, где традиционно сильны позиции Cártel del Golfo и аффилированных структур, давление наркосиндикатов может сместиться в сторону сервисов для болельщиков. Криминальные группы будут стремиться монополизировать сегменты такси, доставки еды и краткосрочной аренды жилья, навязывая «своих» перевозчиков и курьеров и вытесняя независимых операторов.
Гвадалахара: операционный узел CJNG
Гвадалахара остается ключевым узлом CJNG, который использует город как операционный центр.
На фоне ЧМ‑2026 возможно усиление неформального контроля над междугородними автобусными маршрутами, транспортом до стадиона и аэропортом.
Перед властями Мексики стоит задача по обеспечению безопасности туристов. Иностранцы будут активно посещать ночные заведения Гвадалахары, которые контролируются CJNG. И здесь на кону имидж Мексики в глазах мирового сообщества.
— Сами наркокартели в определенной степени заинтересованы в том, чтобы сидеть ниже травы и тише воды. Трамп уже заявил о том, что собирается провести специальную военную операцию в Мексике, и если наркокартели будут проявлять бурную активность, то это станет поводом для вторжения США. Любые похищения иностранцев, убийства станут для Белого дома предлогом для проведения операции. Президент США спит и видит, как бы ему войти в Мексику и получить определенное влияние, в том числе и на ресурсы страны.
Однако этот фактор не отменяет продолжения террористической деятельности в отношении местных жителей.
— Как они действовали до этого, так они и будут действовать достаточно жестко. Определенное табу может распространиться на гостей ЧМ на период мероприятия. Поскольку подобные инциденты будут привлекать внимание СМИ, что не в интересах наркокартелей, поскольку они ничего не смогут противопоставить военной мощи США, — добавил спикер.
Что касается возможных договоренностей между властями Мексики и главами наркокартелей, то, как заметил Ромачев, любая власть официально придерживается принципа, что с террористами никаких переговоров не ведут.
— Но я не исключаю, что власти попробуют провести определенные рейды, зачистку в качестве демонстрации своей силы. Поэтому какие‑то демонстративные акции по зачистке криминала мы еще увидим, — пояснил эксперт.
Он считает, что Трамп в ближайшее время будет отправлять властям Мексики предупреждения о недопустимости активизации наркокартелей.
— Мы видим по ситуации с Венесуэлой, что он готов к проведению специальной военной операции и не руководствуется правилами международных отношений и законодательной базой, которая была сформирована после Второй мировой войны. Сейчас он действует, как говорится, как обезьяна с гранатой, — заключил Ромачев.