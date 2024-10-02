Горная аномалия: Эверест активно растет

Эверест — самая высокая гора на планете. Но рекорд — не повод останавливаться: исследователи утверждают, что она продолжает расти.
Эверест — часть Гималайских гор, которые сформировались 50 миллионов лет назад в результате столкновения Индийского субконтинента с Евразией. Как объясняет портал IFLScience, края обоих тектонических плит и до этого были достаточно большими, а в результате стали ещё выше.
Это вовсе не значит, что плиты замерли: медленный процесс столкновения продолжается, и он выталкивает гору вверх (хотя часть камней, наоборот, осыпается вниз).
Впрочем, текущий рост столкновением плит не объяснить: геологи сообщают, что пик высотой в 8849 метров стал выше из-за эрозии соседствующих с ним рек. В результате этого Эверест, по разным подсчетам, прибавил от 15 до 50 метров.
Цзинген Дай, соавтор исследования и профессор Китайского университета геонаук в Пекине, утверждает, что Эверест — аномалия в мире гор. Его пик на 250 метров возвышается над остальным хребтом, такого в мире больше нет. Это, как полагает профессор, наглядно демонстрирует, что у данного явления есть несколько причин.
Сам механизм роста довольно сложный. Река Арун, которая течет недалеко от горы, слилась со своим нижним притоком, из-за чего вдоль берегов сформировалось ущелье. Поток стал более полноводным и еще активнее вымывал фрагменты почвы и скальных пород.
В результате камня здесь стало меньше, его вес на земную кору понизился, и высота окружающей земли выросла — в геологии это называется «изостатический отскок» (изостазия — равновесное состояние, при котором менее плотные участки земной коры «плавают» в верхних слоях мантии).
Таким образом, Эверест стал стремительно расти — по геологическим меркам, конечно. Высота пика повышалась примерно на 0,16−0,53 мм в год. Соседние горы, Лхоцзе и Макалу, тоже испытали на себе данный эффект и подросли. Но долго продолжаться это не будет. Вскоре, считают геологи, русло реки стабилизируется, эрозия закончится, а вместе с ней и рост Эвереста.
Как объясняют специалисты, сам по себе процесс влияния эрозии на высоту почвы не уникален и задокументирован, но встречается редко, и обычно не приводит к заметным результатам. В случае же Эвереста эффект получился более чем убедительный.
Конечно, по сравнению с другими процессами на сломе тектонических плит это сущая мелочь — как и все 50 метров по сравнению с общей высотой Эвереста. Тем не менее, считают геологи, это любопытная возможность убедиться, что земная кора живет по сложным и не всегда понятным нам законам.
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