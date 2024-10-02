Горная аномалия: Эверест активно растет

Таким образом, Эверест стал стремительно расти — по геологическим меркам, конечно. Высота пика повышалась примерно на 0,16−0,53 мм в год. Соседние горы, Лхоцзе и Макалу, тоже испытали на себе данный эффект и подросли. Но долго продолжаться это не будет. Вскоре, считают геологи, русло реки стабилизируется, эрозия закончится, а вместе с ней и рост Эвереста.