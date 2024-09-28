«Гормон стресса»: какие продукты влияют на уровень кортизола

Кортизол, часто называемый «гормоном стресса», — это важный гормон в организме, который отвечает за его адаптацию к стрессовым факторам, травмам и шоковым состояниям. Он мобилизует энергию и ресурсы, помогая справляться с внештатными ситуациями.