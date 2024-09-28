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«Гормон стресса»: какие продукты влияют на уровень кортизола

Кортизол — важный гормон в организме человека. Рассказываем, за что он отвечает и какие продукты влияют на его уровень.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Кортизол, часто называемый «гормоном стресса», — это важный гормон в организме, который отвечает за его адаптацию к стрессовым факторам, травмам и шоковым состояниям. Он мобилизует энергию и ресурсы, помогая справляться с внештатными ситуациями.

Кортизол синтезируется из холестерина в коре надпочечников под воздействием адренокортикотропного гормона (АКТГ), который вырабатывается гипофизом (маленькая железа в основании головного мозга).

Для чего кортизол нужен организму

Кортизол не только помогает организму мобилизовать ресурсы для адаптации к стрессовым ситуациям. Он также способствует регулированию:

  • обмена веществ;
  • артериального давления;
  • глюкозы в крови;
  • иммунного ответа;
  • воспалительных процессов.

Продукты с богатым содержанием кортизола

В Роскачестве рассказали, что на самом деле продуктов с достаточным для организма уровнем кортизола не существует. Более того, этот гормон не содержится в пище.

Поскольку кортизол вырабатывается корой надпочечников, он не может быть получен из внешних источников, таких как продукты питания. Однако некоторая пища может повлиять на уровень гормона в крови.

Считается, что уровень кортизола понижают следующие продукты:

  • цитрусовые, киви, клубника, брокколи и другие овощи и фрукты, которые содержат витамин С. Он участвует в синтезе кортизола;
  • рыба, богатая омега-3 жирными кислотами: лосось, тунец, сардины и другая жирная рыба;
  • черный чай;
  • темный шоколад, орехи и прочие продукты, богатые магнием. Они также помогают уменьшить стресс и улучшить сон;
  • йогурт, кефир и прочие продукты с содержанием пробиотиков.

Считается, что продукты, повышающие уровень кортизола, — это:

  • кофе, чай, шоколад и другие продукты с кофеином;
  • конфеты, выпечка, сахар, сладкие напитки и так далее.

Уровень кортизола в крови

В норме уровень кортизола составляет от 138 до 635 нмоль/л (или от 5 до 20 мкг/дл). Показатель измеряется при помощи лабораторных тестов.

Причинами отклонения от нормы могут быть:

  • стресс;
  • проблема с гипофизом;
  • опухоли надпочечников;
  • синдром Кушинга (сочетание клинических симптомов, вызванных повышенным уровнем кортизола);
  • длительный прием кортикостероидов (класс гормонов, которые вырабатываются корой надпочечников);
  • курение;
  • неправильное питание.

Как поддерживать уровень кортизола

Для того, чтобы поддержать уровень кортизола в крови, специалисты Роскачества рекомендуют вести здоровый образ жизни.

  1. Соблюдайте режим сна. Необходимо спать не менее 7−8 часов в сутки. Недостаток сна может привести к повышению уровня кортизола.
  2. Избегайте стресса. Снижайте тревогу. Можно попробовать йогу, медитацию или использовать дыхательные практики.
  3. Занимайтесь спортом. Регулярные физические упражнения могут помочь снизить уровень кортизола и улучшить общее состояние здоровья.
  4. Питайтесь правильно. Употребляйте здоровую пищу, богатую витаминами и минералами. Избегайте переедания и употребления большого количества сахара и кофеина.

Ранее эксперты рассказали, как хронический стресс влияет на иммунитет.