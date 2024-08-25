Горький побочный продукт производства оливкового масла объявлен новым «суперфудом»

«Растения не могут бегать, — рассказывает Альбини. — Их единственной защитой является выработка вторичных или третичных метаболитов, которые отпугивают паразитов. Многие из этих метаболитов являются ядами, но мы знаем, что в определенных концентрациях яды могут оказывать терапевтическое действие. Мышьяк, например, может быть полезен при лечении лейкемии. Таким образом, идея заключается в том, что эти метаболиты могут помочь защитить нас от рака. То, что растения используют для своего здоровья, мы также можем использовать для своего».