Горький побочный продукт производства оливкового масла объявлен новым «суперфудом»

Продукт, получаемый при производстве оливкового масла, объявлен новым суперфудом. Было обнаружено, что этот горький на вкус и ранее выбрасываемый побочный продукт обладает многими полезными свойствами.
Оливковое масло, которое в «Илиаде» Гомера описано как «жидкое золото», славится своей пользой для здоровья. Оно, пишет The Guardian, не только вкусное, но и обладает противовоспалительным действием, полезно для кишечника, сердца и даже может помочь нам чувствовать себя счастливее и прожить дольше.
Однако теперь ученые обратили свое внимание на мутный, коричневый и ранее выбрасываемый побочный продукт его производства — остатки оливкового производства, которые обозначаются в английском языке как OMW, — и обнаружили, что это может быть еще более эффективным суперпродуктом.
После измельчения оливок и отделения из них масла остается жмых — водянистый осадок, выдавленный из оставшейся мульчи, пишет The Guardian.
Раньше эти отходы считались небольшой неприятностью, поскольку при неправильном обращении они могут загрязнять окружающую почву и воду, но теперь этот побочный продукт хвалят за его защитный и противовоспалительный потенциал.
Услышав рассказы фермеров, выращивающих оливки, которые употребляли их в пищу по медицинским показаниям, исследователи заинтересовались и начали изучать отходы производства.
Ученые обнаружили, что эта темная, горькая и мутная жидкость не только бесполезна, но и так же, а может быть, даже более питательна, чем ее источник.
Как пишет The Guardian, OMW богат полезными растительными соединениями или фитохимическими веществами, особенно полифенолами, которые, помимо прочих полезных свойств, способствуют здоровью кишечника. Считается, что OMW содержит по меньшей мере в 10 раз больше фитохимических веществ, чем оливковое масло первого отжима, которое и так считается богатым источником.
Итальянский ученый Адриана Альбини, профессор-новатор в области исследований рака и первая итальянка, избранная в совет директоров Американской ассоциации исследований рака, изучает OMW в течение последних 10 лет.
Вместе со своей командой она провела исследования экстракта OMW и обнаружила, что он может быть полезен как для профилактики, так и для лечения некоторых видов рака, включая рак легких, предстательной железы, толстой кишки и молочной железы.
Другие исследования показали, что OMW может способствовать восстановлению после физических нагрузок, улучшать метаболические показатели и потенциально может помочь при сердечно-сосудистых и неврологических заболеваниях.
«Растения не могут бегать, — рассказывает Альбини. — Их единственной защитой является выработка вторичных или третичных метаболитов, которые отпугивают паразитов. Многие из этих метаболитов являются ядами, но мы знаем, что в определенных концентрациях яды могут оказывать терапевтическое действие. Мышьяк, например, может быть полезен при лечении лейкемии. Таким образом, идея заключается в том, что эти метаболиты могут помочь защитить нас от рака. То, что растения используют для своего здоровья, мы также можем использовать для своего».
Употребление в пищу продуктов, богатых этими полезными растительными химическими веществами, такими как те, которые содержатся в средиземноморской диете, связано со снижением риска развития заболеваний, утверждает The Guardian.
По словам Альбини, OMW содержит по меньшей мере 30 различных типов полифенолов, среди которых наиболее распространен гидрокситирозол.
Именно это и заставило Альбини заинтересоваться изучением сточных вод, а также их консистенции. «Масло пить нельзя, — сказала она. — Но благодаря тому, что оно жидкое, его легче употреблять».
Альбини добавил: «Важно помнить, что не существует единого чудодейственного нутрицевтика [полезного продукта, получаемого из продуктов питания]. Очень важен образ жизни в целом: не курите, занимайтесь физическими упражнениями, придерживайтесь правильного питания и умеренно употребляйте алкоголь. Это сложная система».
Fattoria La Vialla, семейная ферма в Тоскане, продает OMW покупателям в Великобритании. Он поставляется в крошечных баночках, и вы можете выбрать как подслащенный, так и несладкий.
Джанни Ло Франко, один из трех братьев, которые сейчас управляют фермой, сказал: «Вы можете думать об этом как о свежевыжатом соке с полифенолами».
Его прабабушка, глава семьи, выпивала по полстакана дважды в день в разгар сезона того, что она и жители Тосканы называют «acqua mora» или «темная вода».
Она уверяла, что это стало причиной ее крепкого здоровья в старости; она дожила до 98 лет, ни на что не жалуясь. Это вызвало любопытство у семьи Ло Франко, и они отправили жидкость на тестирование и, в конечном итоге, отфильтровали ее холодным способом, чтобы она была пригодна для продажи населению.
«Приходилось ли вам когда-нибудь, как и нам, пересматривать некоторые привычки наших предков и признавать, что те самые привычки, на которые мы смотрели с недоумением, на самом деле были плодом древней мудрости? — говорит Ло Франко. — Все посмотрели бы на нее с изумлением, потому что аква мора чрезвычайно горькая, но, несмотря на свою решительность, она не обратила на это никакого внимания — и теперь выясняется, что бабуля Катерина была права. В одной крошечной баночке объемом 25 мл содержится больше полифенолов, чем в целом литре хорошего оливкового масла первого отжима. Это просто показывает, что природа действительно не оставляет отходов.».