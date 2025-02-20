Гордон Рамзи откроет заведение на месте Le Gavroche в Лондоне

«Я действительно устал. Пребывание в ресторане почти каждый день берет свое, и я дошел до того, что уже не получаю от этого такого удовольствия, как раньше. Это очень напряженная работа, и я хочу лучшего баланса между работой и личной жизнью», — говорил он. В числе причин он также называл выход Великобритании из Евросоюза, что усложнило работу по поставкам и набору персонала.