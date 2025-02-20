Гордон Рамзи откроет заведение на месте Le Gavroche в Лондоне

По данным издания, Union Street Café, компания, входящая в принадлежащую Рамзи ресторанную группу, подала в Вестминстерский совет заявку на использование этого помещения. The Drinks Business также пишет, что бизнесмен подписал 15-летний договор на использование земельного участка по тому адресу, по которому располагался Le Gavroche. Шефом нового заведения будет Мэтт Абе, который раньше работал в ресторане Рамзи в Челси. Как будет называться новый ресторан, пока неизвестно.
Владелец Le Gavroche Мишель Ру впервые рассказал о закрытии заведения в августе 2023 года. К моменту закрытия ресторана в январе 2024 года у него оставалось только две звезды Michelin.
«Я действительно устал. Пребывание в ресторане почти каждый день берет свое, и я дошел до того, что уже не получаю от этого такого удовольствия, как раньше. Это очень напряженная работа, и я хочу лучшего баланса между работой и личной жизнью», — говорил он. В числе причин он также называл выход Великобритании из Евросоюза, что усложнило работу по поставкам и набору персонала.
Ресторан Le Gavroche начал работать в Лондоне в 1967 году. Три звезды Michelin заведение удерживало с 1982 по 1993 годы. Гордон Рамзи также был одним из поваров, которые работали в этом ресторане.