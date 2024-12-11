Горбатый кит преодолел более 13 тыс. км и три океана. Все ради любви

Более того, этот случай доказал, что иногда пути миграции горбатых китов более сложные и извилистые, чем предполагалось ранее. Обычно эти животные придерживаются «вертикальных» маршрутов между местами полюсами и зонами размножения в тропиках. В среднем горбатые киты преодолевают около 8 тыс. км в год. Горизонтальные миграции, как у данного самца, крайне редки. До этого случая максимальное зафиксированное расстояние для горбатых китов составляло 9,8 тыс. км — его преодолела самка из Бразилии в 1999—2001 годах.