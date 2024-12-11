Горбатый кит преодолел более 13 тыс. км и три океана. Все ради любви

Самец горбатого кита (Megaptera novaeangliae) совершил удивительное путешествие, преодолев 13 046 км и три океана. Это рекордное расстояние для данного вида. Скорее всего, поводом для подвига стала попытка найти партнершу для размножения. Поведение самца проанализировали ученые из Танзании, Австралии, Турции, Колумбии и США. Результаты описаны в журнале Royal Society Open Science, о них сообщает портал Live Science.
Путешествие самца началось у берегов Колумбии и пролегало через Южный океан с остановками в Атлантике. По словам исследователей, самец, скорее всего, следовал за течениями, которые в итоге помогли ему достичь Индийского океана. Это путь по так называемому «большому кругу» — наиболее короткому расстоянию между двумя точками на Земле по сферической поверхности. Перемещения горбатого кита впервые было задокументировано на основе фотографий, сделанных в 2013—2022 годах.
Автор исследования, морской биолог из Программы китообразных Танзании Екатерина Калашникова рассказала, что кита сфотографировали у берегов Колумбии, а спустя пять лет обнаружили в Занзибарском проливе. В обоих случаях кит оказался в группе самцов, которые соревновались за внимание самки. По мнению ученых, это может говорить об основном мотиве столь дальнего путешествия — попытке найти партнершу.
По пути кит взаимодействовал с другими самками, и все же продолжал движение к Африке. Опознать кита удалось по хвосту — у каждого кита он уникален, как отпечатки пальцев у человека.
Более того, этот случай доказал, что иногда пути миграции горбатых китов более сложные и извилистые, чем предполагалось ранее. Обычно эти животные придерживаются «вертикальных» маршрутов между местами полюсами и зонами размножения в тропиках. В среднем горбатые киты преодолевают около 8 тыс. км в год. Горизонтальные миграции, как у данного самца, крайне редки. До этого случая максимальное зафиксированное расстояние для горбатых китов составляло 9,8 тыс. км — его преодолела самка из Бразилии в 1999—2001 годах.
Соавтор исследования Тед Чизман отметил, что такой маршрут также может быть связан с изменениями климата, перераспределением пищи или ростом численности горбатых китов, из-за чего конкуренция среди самцов усиливается. В совокупности все это заставляет животных искать новые территории и взаимодействовать с другими популяциями.
Исследование базировалось на данных из базы Happywhale, где любители со всего мира собирают фотографии китов. Это показывает, насколько важно ученым и любителям природы работать сообща.
Ранее обитающие в северо-западной части Тихого океана косатки вернули моду на «шляпки» из мертвой рыбы. В 1987 году ученые зафиксировали необычную картину: одна из косаток стала балансировать с тушкой лосося на голове. Вскоре ее примеру последовала вся группа.
В течение нескольких недель косатки носили эти «аксессуары», а потом перестали. Больше таких странностей не наблюдалось — до недавнего времени. В октябре 2024 года ученые и китобои вновь увидели косаток с «лососевыми шляпами» — у побережья штата Вашингтон. Ученые полагают, что это поведение могут проявлять особи, которые наблюдали эту моду в молодости.