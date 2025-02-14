Горбатый кит проглотил каякера у берегов Чили, а затем выплюнул

Боязнь глубокой воды называется талассофобией — этот иррациональный страх строится на ожидании, что в глубинах человек беспомощен перед волей стихии и, возможно, гигантскими существами, которые в ней обитают.
Самые огромные создания из действительно существующих на планете — это киты, и еще в школе дети узнают, что бояться их не стоит: ведь питается кит только планктоном, а вместо зубов у него во рту китовый ус.
Интересная новость для всех, кого эти объяснения успокоили: у берегов Патагонии в Чили горбатый кит заглотил человека на каяке целиком вместе с плавсредством. Почти сразу после этого он его, впрочем, выплюнул — но это лишь означает, что теперь воспоминания останутся с человеком на всю жизнь.
Историей поделилось издание Associated Press. Инцидент попал на видео: на нем видно, что кит неожиданно выныривает из воды и сразу заглатывает каяк вместе с гребцом, и почти сразу же раскрывает рот вновь, чтобы выпустить ненужную добычу, а затем уплывает.
Каякер в ролике — житель Чили Адриан Симанкас. Место действия — недалеко от маяка Сан-Исидро в Магеллановом проливе на самом юге континента. Видео заснял отец пострадавшего, Делл: мужчина просто снимал, как его сын гребет на каяке и вовсе не ожидал получить настолько впечатляющий ролик.
В момент съемки отец находился всего в нескольких метрах от сына: слышно, как он кричит юноше «спокойно, спокойно» после того, как тот выбрался из пасти кита.
«Я думал, что умер. Что он съел меня и проглотил», — рассказал о своих впечатлениях Адриан. По словам юноши, несколько секунд внутри кита он был уверен, что жизнь закончена, а настоящий страх обуял его уже после высвобождения: Адриан побоялся, что кит навредит его отцу или же тот утонет из-за сильных волн.
Но, судя по видео, у отца даже почти не дрогнули руки: он продолжил снимать и успокаивать сына. Спустя еще несколько секунд мужчины подплыли друг к другу и вместе добрались до берега невредимыми.
Магелланов пролив разделяет континентальную Южную Америку с островами у самой южной ее оконечности: Огненной землей. Здесь всегда бурное течение, и место привлекает большое число любителей активного туризма и дикой природы.
Кроме того, здесь довольно холодно: температура в это время года тут колеблется от 4 до 20.
Киты здесь, как и по всему миру, практически никогда не нападают на людей, но время от времени причиняют ущерб проходящим мимо судам из-за неосторожности.
Ранее рассказывали, что горбатые киты общаются песнями, и в их мелодии спрятан целый язык.