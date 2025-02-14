Горбатый кит проглотил каякера у берегов Чили, а затем выплюнул

Интересная новость для всех, кого эти объяснения успокоили: у берегов Патагонии в Чили горбатый кит заглотил человека на каяке целиком вместе с плавсредством. Почти сразу после этого он его, впрочем, выплюнул — но это лишь означает, что теперь воспоминания останутся с человеком на всю жизнь.