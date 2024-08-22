Горбатые киты охотятся на планктон с помощью пузырьков. Видео

Ученые, запечатлевшие процесс «охоты», считают, что это позволяет причислить горбатых китов к немногочисленным животным, пользующимся инструментами. Кроме них, подручные средства для добычи еды используют, к примеру, приматы, вороны и люди. Но у горбатых китов есть еще одна особенность: они создают эти инструменты сами.
Киты выпускают множество пузырей воздуха с помощью дыхала — это естественная часть их дыхательного процесса. Но эти же пузырьки они используют, чтобы ловить добычу — морской планктон. Для этого киты выпускают целые «пузырьковые сети».
Ларс Бейдер, директор Программы исследований морских млекопитающих в Гавайском университете в Маноа и соавтор исследования, поясняет, почему это удивительно: «Многие животные используют предметы, которые находят в природе, чтобы помочь себе — но почти никто из них не видоизменяет свои инструменты».
Чтобы запечатлеть процесс «охоты», ученые отправились к прибрежным водам Юго-Восточной Аляски. Там они нашли китов и засняли их с помощью дронов и небольших камер на липучках, которые безопасно прикрепились к телам животных. Получившимся видео поделился научный портал IFLScience.
Как оказалось, киты достаточно точно измеряют скопления планктона — а затем выдыхают пузырьки воздуха, контролируя их размер, число и интенсивность. В результате они могут заглотить в семь раз больше планктона, чем если бы пытались поймать микроорганизмы в спокойной воде — поясняют ученые.
Горбатые киты — одни из крупнейших животных на планете. В длину они достигают 18 метров. В XIX и XX веках популяция вида критически снизилась из-за китобойного промысла — но после введения международных запретов горбатые киты понемногу восстанавливают численность своего вида.
Сейчас перед населением планеты встают новые проблемы — загрязнение океанов и изменения климата — и ученые верят, что горбатые киты с их врожденной смекалкой смогут подстроиться под перемены и найти способ сохранить свой вид. «Я надеюсь, что киты смогут меняться вместе с океанами», — оптимистично заявляет соавтор исследования и исполнительный директор Фонда китов Аляски.
Давно доказано, что киты отлично общаются между собой. Например, ученые обнаружили, что гренландские киты могут синхронно нырять на расстоянии ста километров друг от друга.