Горбатые киты охотятся на планктон с помощью пузырьков. Видео

Ученые, запечатлевшие процесс «охоты», считают, что это позволяет причислить горбатых китов к немногочисленным животным, пользующимся инструментами. Кроме них, подручные средства для добычи еды используют, к примеру, приматы, вороны и люди. Но у горбатых китов есть еще одна особенность: они создают эти инструменты сами.