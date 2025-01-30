Гора в Новой Зеландии стала личностью

Парламент Новой Зеландии официально присвоил статус личности горе Таранаки, которую местные коренные народы считают своим предком. Об этом пишет Independent.
Спящий вулкан расположен на Северном острове Новой Зеландии. Он является популярным местом для туризма, пеших прогулок и занятий зимними видами спорта. Также «гора издавна была почитаемым предком, источником физической, культурной и духовной поддержки и местом последнего упокоения», — заявил Пол Голдсмит, депутат, ответственный за урегулирование отношений между правительством и племенами маори.
Закон наделяет Таранаки всеми правами, полномочиями, ответственностью и обязательствами, присущими человеку. Гора приобрела статус юридического лица, названного «Те Кахуи Тупуа», которое закон рассматривает как «живое и неделимое целое». Оно включает в себя Таранаки и окружающие его вершины и земли, в том числе все их физические и метафизические составляющие.
Кроме того, принятый закон содержит пункт о возмещении ущерба, нанесенного коренным народам во время колонизации Новой Зеландии. Также признание Таранаки личностью подтверждает, что гора была «украдена» у народа маори из региона Таранаки в 1856 году.
Ранее в Новой Зеландии депутаты сорвали заседание танцем маори.