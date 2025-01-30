Гора в Новой Зеландии стала личностью

Закон наделяет Таранаки всеми правами, полномочиями, ответственностью и обязательствами, присущими человеку. Гора приобрела статус юридического лица, названного «Те Кахуи Тупуа», которое закон рассматривает как «живое и неделимое целое». Оно включает в себя Таранаки и окружающие его вершины и земли, в том числе все их физические и метафизические составляющие.