Гора в Китае не теряет популярности, несмотря на свою опасность

С Гаоци Лин открывает красивый вид на парк, однако некоторые участки хребта горы считаются чрезвычайно опасными. Дело в том, что там нет ограждения, которое бы помешало соскользнуть вниз по гладким скалам. Тем не менее, многие рискуют и подходят к самому краю, так как считают, что это действие принесет удачу.