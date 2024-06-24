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Гора в Китае не теряет популярности, несмотря на свою опасность

Эта китайская гора находится «на острие ножа».

Китайский парк Данься славится своим уникальным рельефом, особенной разноцветной «Радужной горой». Однако здесь находятся и другие не менее интересные и даже опасные объекты. Одно из природных чудес — Гаоци Лин.

Первоначально Гаоци Лин была водоразделом, его крутые гребни были сформированы водой. Она сточила камни, образовав крутой склон. А ветер и дождь потом были сглажены ветром и дождем.

Сегодня острые гребни часто сравнивают со спящим драконом с выступающими ребрами или острием гигантского ножа.

С Гаоци Лин открывает красивый вид на парк, однако некоторые участки хребта горы считаются чрезвычайно опасными. Дело в том, что там нет ограждения, которое бы помешало соскользнуть вниз по гладким скалам. Тем не менее, многие рискуют и подходят к самому краю, так как считают, что это действие принесет удачу.

Многие, кто бывал на горе, советуют надевать специальную альпинистскую обувь, чтобы избежать скольжения.

Ранее в Норвегии появилась экстремальная лестница на высоте 780 метров.

Анна Морозова