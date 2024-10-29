Гора Фудзи все еще не покрылась снегом. Это случилось впервые за 130 лет

С 1 июля 2024 года на горе были введены новые правила для туристов. Теперь все желающие взойти на вершину должны платить налог в размере ¥2000 (около ₽1065) с человека. В 2019 году гору Фудзи посетили 5 млн человек, что на 3 млн больше, чем в 2012 году, сообщает CNN. Местные власти забили тревогу: туристы оставляют много мусора, увеличиваются выбросы углекислого газа. Эти факторы серьезно угрожают экологии горы.