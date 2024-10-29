Гора Фудзи все еще не покрылась снегом. Это случилось впервые за 130 лет

Вершина Фудзи, самой высокой горы в Японии, обычно покрывается снегом в начале октября. Однако по состоянию на 29 октября 2024 года на горе все еще нет снега. Это первый подобный случай за 130 лет с начала наблюдений, сообщает CNN.
По данным Японского метеорологического агентства, традиционно снежная шапка на Фудзи начинает формироваться 2 октября. В прошлом году первый снег покрыл гору 5 октября, однако не удержался надолго и растаял уже в начале ноября.
В этом году, впервые с начала наблюдений в 1894 году, в октябре на Фудзи не было снега. Специалисты метеорологической службы Кофу заявили, что причиной этому стали высокие температуры и дожди. Как отметил метеоролог Шиничи Янаги, отсутствие снега на Фудзи 29 октября побило предыдущий рекорд, установленный в 1955 и 2016 годах — в эти годы снег выпадал 26 октября.
В этом году в Японии было зафиксировано самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Средняя температура с июня по август была на 1,76 °C выше нормы. Осень также выдалась необычайно теплой: по меньшей мере в 74 городах в первую неделю октября температура достигала 30 градусов и даже превышала этот показатель.
От жары страдала не только Япония, но и другие страны. Этим летом дважды были побиты мировые рекорды по температуре, а 2024 год может стать самым жарким годом за всю историю наблюдений. Повышение температуры связано как с климатическим явлением Эль-Ниньо, так и с антропогенными факторами.
Эль-Ниньо — это климатическое явление, которое характеризуется повышением температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. Причиной его являются изменения в циркуляции атмосферных и океанических течений. Эффект Эль-Ниньо оказывает сильное влияние на глобальный климат, вызывая экстремальные погодные условия, такие как сильные дожди, наводнения, засухи и лесные пожары в различных регионах мира.
Эль-Ниньо может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Затем он сменяется эффектом Ла-Нинья, когда температура поверхности моря в восточной экваториальной части Тихого океана становится ниже нормы на 3−5 °C.
Гора Фудзи считается священным символом Японии. Вокруг нее и на ней расположены храмы и святилища. Издревле восхождение на гору в Японии считалось религиозной практикой. В 2013 году гора получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она находится на самом большом в Японии острове — Хонсю.
С 1 июля 2024 года на горе были введены новые правила для туристов. Теперь все желающие взойти на вершину должны платить налог в размере ¥2000 (около ₽1065) с человека. В 2019 году гору Фудзи посетили 5 млн человек, что на 3 млн больше, чем в 2012 году, сообщает CNN. Местные власти забили тревогу: туристы оставляют много мусора, увеличиваются выбросы углекислого газа. Эти факторы серьезно угрожают экологии горы.