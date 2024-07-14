Гоп-стоп-звонок. Банки внедрят систему блокировки телефонных мошенников

«Банки мониторят операции клиентов и могут заблокировать карту при подозрении на необычную активность, — рассказал вице-президент АО “Первоуральскбанк” Анатолий Фарафонов. — Например, операции по зачислению средств между физлицами на сумму свыше 100 тыс. руб. в день или более 30 переводов в сутки также рассматриваются, как подозрительные, если деньги после перевода покидают счет в течение короткого времени, а баланс на карте всегда близок к нулю. Теперь на особом контроле будут переводы, совершаемые после телефонной активности клиентов».