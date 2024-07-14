Гоп-стоп-звонок. Банки внедрят систему блокировки телефонных мошенников

В России банки станут анализировать больше сведений о финансовых операциях россиян, применяя системы «антифрод» («антимошенник»), рассказали aif.ru эксперты. Они предупредили: счета россиян могут заблокировать, если банки сочтут активность клиентов подозрительной, а звонки на их номера — мошенническими.
Большой банк следит за нами
«Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций, теперь банки могут анализировать звонки клиентов с помощью своих антифрод-систем и данных сотовых операторов, — рассказала адвокат Людмила Дураева. — Но делать это будут только те банки, которые заключили договоры с операторами об обмене данными. Участившиеся случаи телефонного мошенничества заставили финансового регулятора пойти на эти, безусловно, крайние меры и позволить банкам получать данные о подозрительных звонках на номера клиентов от телекома».
Антифрод-системы с разрешения ЦБ РФ активно применяются банками с конца 2022 года, однако количество мошеннических операций в 2023 году увеличилось на 41% и составило 355 тыс. случаев, напомнил эксперт комитета Московской торгово-промышленной палаты по корпоративной социальной ответственности Петр Щербаченко.
С платежных карт россиян было похищено 7,1 млрд руб., а через банковские счета — 4,6 млрд руб. Банк России заблокировал 42,8 тыс. мошеннических сайтов, из которых 55% были связаны с фишингом — выманиванием данных пользователей.
«Тем не менее банки смогли вернуть пострадавшим клиентам 1,38 млрд руб., что в два раза больше, чем в 2022 году, — рассказал Щербаченко. — Банк России выявил и заблокировал 575,7 тыс. телефонных номеров для предотвращения телефонного мошенничества. Доля мошенничества через мессенджеры выросла почти в два раза и составила 22,5%. Самая частая сумма ущерба от действий мошенников — 20 тыс. руб. в 64,1% случаев».
Как самому не прослыть мошенником
«Банки мониторят операции клиентов и могут заблокировать карту при подозрении на необычную активность, — рассказал вице-президент АО “Первоуральскбанк” Анатолий Фарафонов. — Например, операции по зачислению средств между физлицами на сумму свыше 100 тыс. руб. в день или более 30 переводов в сутки также рассматриваются, как подозрительные, если деньги после перевода покидают счет в течение короткого времени, а баланс на карте всегда близок к нулю. Теперь на особом контроле будут переводы, совершаемые после телефонной активности клиентов».
Экономист пояснил, что с 25 июля 2024 года вступает в силу приказ Центробанка, увеличивающий количество критериев подозрительных транзакций. Теперь банки могут блокировать такие транзакции без сообщения пострадавших клиентов о мошенничестве, даже если данные о счетах злоумышленников не были переданы в базу данных Банка России, а остались только во внутренней базе кредитной организации.
Время невразумительных историй
На сегодняшний день кредитные организации разработали признаки, характерные людям, находящимся под воздействием мошенников, рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», куратор платформы для противодействия финансовому мошенничеству «МОШЕЛОВКА.РФ» Алла Храпунова. По ее словам, автоматические настройки программ контролируют отклонение их поведения от привычного, а сотовые операторы сообщают о длительных разговорах жертвы перед приходом в банк.
«Сейчас в топ легенд мошенников входят “представитель сотового оператора” с рассказом об окончании срока действия сим-карты, а также — “сотрудник единой медицинской службы” с сообщением о необходимости сделать флюорографию, — предупредила Храпунова. — Часто встречаются истории со звонками о перерасчете пенсии, обновлении данных для налоговой, а также передаче документов в МФЦ. Мошенники следят за новостной повесткой, поэтому схемы обновляются ежедневно».
Пока еще не панацея
Антифрод-системы уже стали неотъемлемой частью нашей финансовой жизни, пояснила доцент Финуниверситета при правительстве РФ Наталия Ковалева. Они встроены в «процедуры» банковских клиентских операций, но защищают не от всех рисков.
«Отдельный вопрос — так называемые случаи “кражи личности”, — сказала Ковалева. — В данном случае с оператором банка общается “клон” клиента с его номера и даже голосом, что позволяют синтезировать современные цифровые системы. Снижению таких рисков во многом способствует финансовая и цифровая грамотность. К ней относятся: критическое отношение к любым звонкам из банков не с официальных номеров, особенно, с мобильных. Также нельзя переходить по ссылкам в письмах, смс или мессенджерах».