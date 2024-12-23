Google снял с себя ответственность за падение трафика YouTube в России

Об этом РБК сообщили в пресс-службе корпорации.
«Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — пояснили в компании.
Также в пресс-службе отметили, что Google и YouTube являются «одними из немногих оставшихся платформ», которые предлагают доступ «к свободной независимой информации в России».
Ранее стало известно, что в России резко рухнул трафик видеохостинга. Его объём сократился до рекордно низких 20%.
Во время прямой линии президент Владимир Путин объяснял, что YouTube и Google должны соблюдать российские законы и не злоупотреблять платформами для достижения политических целей своих правителей.