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Google снял с себя ответственность за падение трафика YouTube в России

Падение трафика YouTube в России не связано с техническими проблемами или действиями со стороны Google.

Источник: Reuters

Об этом РБК сообщили в пресс-службе корпорации.

«Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — пояснили в компании.

Также в пресс-службе отметили, что Google и YouTube являются «одними из немногих оставшихся платформ», которые предлагают доступ «к свободной независимой информации в России».

Ранее стало известно, что в России резко рухнул трафик видеохостинга. Его объём сократился до рекордно низких 20%.

Во время прямой линии президент Владимир Путин объяснял, что YouTube и Google должны соблюдать российские законы и не злоупотреблять платформами для достижения политических целей своих правителей.