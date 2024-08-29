Google скрывала от акционеров проблемы с судами в России

В настоящее время Google стремится получить судебное постановление, которое исключит возможность предъявления претензий за пределами США и Великобритании. Таким образом компания реализует стратегию по защите своих интересов в зарубежных юрисдикциях.
Партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян отметил, что стремление корпорации использовать свои юридические ресурсы, чтобы избежать ответственности, вызывает обеспокоенность у представителей властей различных стран. Он указал, что насторожиться следует и акционерам, поскольку Google скрывал часть информации по судебным разбирательствам, которые закончились арестом имущества компании.
Ранее Таганский районный суд города Москвы оштрафовал корпорацию Google. Google признали виновной по части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях («Неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу или принятию мер по ограничению доступа к противоправной информации»). Корпорацию обязали выплатить 3,5 миллиона рублей.