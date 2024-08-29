Google скрывала от акционеров проблемы с судами в России

Американская компания Google обратилась в окружной суд Калифорнии (отделение Сан-Хосе) с иском против российских телеканалов RT, «Спас» и «Царьград» и потребовала ввести анти-исковые запреты в ответ на решение российских властей о разблокировке их YouTube-каналов. В ходе разбирательства выяснилось, что компания скрывала от акционеров проблемы с судами в России и ЮАР, сообщают «Ведомости».