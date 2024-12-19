Google прокомментировала новые проблемы с доступом к YouTube в России

Сложности с доступом к YouTube в России при интернет-соединении через мобильную сеть не связаны с какими-либо техническими проблемами на стороне видеохостинга или его владельца, сообщили РБК в пресс-службе Google.
«Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — заявили в Google.
Неполадки в работе YouTube при просмотре видео на сетях мобильных операторов МТС, «МегаФон», «Т2 РТК Холдинг» (бренд Т2) и «ВымпелКом» («Билайн») возникли 19 ноября. О них стали сообщать пользователи сервиса отслеживания сбоев DownDetector. Корреспонденты РБК убедились, что видео или не грузятся, или загружается несколько секунд ролика, но дальше загрузка не идет.
В разговоре с РБК один из источников на медиарынке рассказал, что «раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию». Второй источник на IT-рынке подтвердил РБК «серьезное, но еще не полное замедление работы YouTube на мобильных устройствах»: «Видим блокировку, видим очереди пользователей, видим жалобы».
Замедление YouTube в России стали фиксировать летом. При этом на сетях мобильных операторов видео можно было просматривать. В Роскомнадзоре связывали эти проблемы с тем, что Google ушла из России, запустила банкротство московского офиса и прекратила поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов на российских сетях связи. В Google так же, как сейчас, сообщали об отсутствии технических проблем с их стороны.
Президент Владимир Путин 19 декабря затронул тему замедления видеохостинга на своей прямой линии. По его словам, в связи с этими проблемами «вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне». Он добавил, что YouTube и Google также должны соблюдать российские законы, а не «злоупотреблять Сетью для достижения политических целей своих правительств».