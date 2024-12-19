Google прокомментировала новые проблемы с доступом к YouTube в России

В разговоре с РБК один из источников на медиарынке рассказал, что «раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию». Второй источник на IT-рынке подтвердил РБК «серьезное, но еще не полное замедление работы YouTube на мобильных устройствах»: «Видим блокировку, видим очереди пользователей, видим жалобы».