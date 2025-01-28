Google планирует переименовать Мексиканский залив в Американский

Указ Трампа о переименовании Мексиканского залива в Американский залив был опубликован на сайте Белого дома на прошлой неделе. В качестве аргументов в пользу переименования Мексиканского залива в документе приводится тот факт, что это «самый большой залив в мире», который «сохраняет свое ключевое значение для экономики Америки». В своем указе Трамп отмечает, что новое название присваивается «в знак признания этого процветающего экономического источника и его критической важности для экономики» США. В ООН на этот счет заявили, что переименование географических объектов не является прерогативой какого-либо отдельного государства.