Google планирует переименовать Мексиканский залив в Американский

«У нас есть устоявшаяся практика переименования названий после внесения изменений в официальных государственных ресурсах. Для географических названий этим целям служит GNIS. Когда это [переименование в GNIS] произойдет, мы оперативно обновим Google Maps для отображения горы Маккинли и Американского залива», — сообщила корпорация в X, отвечая на вопросы пользователей, будет ли технологический гигант изменять географические названия упомянутых объектов после соответствующего указа президента США Дональда Трампа.
Вместе с тем, указали в Google, в случае, когда названия географических объектов разнятся для разных стран, то жители этих стран видят лишь официальное название в стране пребывания, в то время как для жителей других регионов отображаются оба варианта названия.
Ранее агентство Associated Press заявило, что продолжит в своих публикациях использовать название Мексиканский залив, несмотря на указ. Вместе с тем агентство изменит название горы Денали на гору Маккинли.
Указ Трампа о переименовании Мексиканского залива в Американский залив был опубликован на сайте Белого дома на прошлой неделе. В качестве аргументов в пользу переименования Мексиканского залива в документе приводится тот факт, что это «самый большой залив в мире», который «сохраняет свое ключевое значение для экономики Америки». В своем указе Трамп отмечает, что новое название присваивается «в знак признания этого процветающего экономического источника и его критической важности для экономики» США. В ООН на этот счет заявили, что переименование географических объектов не является прерогативой какого-либо отдельного государства.
Высота Денали составляет 6 190 м, до продажи Россией Аляски Соединенным Штатам она считалась высшей точкой Российской Империи. На картах гора появилась в 1839 году. Название Маккинли вершина получила в 1896 году в честь 25-го президента США Уильяма Маккинли, который тогда был еще лишь кандидатом на высший государственный пост. Один из ученых, узнав о выдвижении политика, в знак своей поддержки назвал эту точку «горой Маккинли», и такое название закрепилось за ней.