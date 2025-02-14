Google не дает россиянам переименовывать объекты на картах

Вместе с тем, в ряде стран возможность переименования есть. К примеру, в Казахстане, согласно данным «Google карт», существуют «школа № 42 здесь только сигмы», «школа № 6 имени Бэтмена» и «школа 32 имени Курта Кобейна». Функция доступна также в Армении, Азербайджане, Киргизии, Молдавии, на Украине и в других странах.