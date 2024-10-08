Гонщики уничтожили гигантские рисунки в чилийской пустыне

Геоглиф — это огромный рисунок, который можно полноценно разглядеть только с возвышенности или с высоты птичьего полета. Такие рисунки поражают воображение зрителей даже сегодня (вспомним шутку этого лета, где авиапассажиров заставили путать Пензу с Пермью) — что уж говорить об изображениях, созданных много веков назад, когда никакой возможности подняться в воздух с помощью техники и оценить работу не существовало.