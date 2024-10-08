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Гонщики уничтожили гигантские рисунки в чилийской пустыне

Этим уникальным геоглифам было более 1000 лет.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Atacama Desert Foundation

Геоглиф — это огромный рисунок, который можно полноценно разглядеть только с возвышенности или с высоты птичьего полета. Такие рисунки поражают воображение зрителей даже сегодня (вспомним шутку этого лета, где авиапассажиров заставили путать Пензу с Пермью) — что уж говорить об изображениях, созданных много веков назад, когда никакой возможности подняться в воздух с помощью техники и оценить работу не существовало.

Геоглифы Альто Барранко в чилийской провинции Тарапака, находящиеся на территории гигантской пустыни Атакама — местная достопримечательность, знаменитая на весь мир. Эти рисунки и узоры создали коренные обитатели континента тысячу лет назад — через пустыню пролегал маршрут людей, ежегодно мигрировавших от оазиса Пика к берегу Тихого океана в зависимости от сезона.

Геоглифы выглядят хрупкими рисунками на песке, но на самом деле они выложены из камней. Среди изображений — узоры, спирали и даже человеческие фигуры. Местные жители соскабливали верхний слой каменистой почвы и выкладывали края фигур камнями другого цвета, чтобы придать рисункам рельефность. В пустыне почти никогда не идут дожди, поэтому за тысячу лет изображения уцелели почти в первозданном виде.

Впрочем, теперь им грозит опасность от рук человека: за последние несколько лет многие геоглифы были испорчены следами шин. Объяснение нашлось быстро: огромную и ровную пустыню облюбовали гонщики на самых разных средствах передвижения: квадроциклах, внедорожниках и горных мотоциклах. О разрушении памятника рассказал портал IFLScience.

Организатор крупнейшего гоночного ралли в пустыне, Atacama Desert Foundation, отрицают свою причастность к вандализму и настаивают, что участники гонок строго придерживаются согласованного маршрута, который, конечно, идет в обход достопримечательностей.

Они винят тех, кто устраивает неофициальные заезды по пустыне — на автомобилях таких гонщиков часто даже нет номеров, чтобы их было труднее отследить. Кроме того, в пустыне активно добывают полезные ископаемые, так что повредить какой-нибудь из геоглифов могли и шахтерские грузовики.

Вокруг геоглифов установлены предупреждающие знаки, но археологи боятся, что этого недостаточно: впервые о повреждениях сообщили в 2021 году, но за это время местные власти ничего не добились, а памятникам изобразительного искусства продолжают наносить урон. Несмотря на мировую популярность и статус памятника национального значения, геоглифы скоро могут сохраниться лишь на картинках в интернете.

Подобная судьба грозит не только чилийским рисункам: знаменитые геоглифы Наски в пустыне Перу в 2018 году тоже повредил водитель грузовика, решивший срезать путь, чтобы не платить за платную дорогу.

Или вот еще один недавний пример наивного вандализма: чтобы сделать фотографию наскальных рисунков в Испании почетче, мужчина решил облить их водой.