Гонконгский стартап Zoo Gears представил забавное пианино для собак

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456260076&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стартап из Гонконга Zoo Gears показал пианино для собак. Визуально это устройство похоже на белый круглый робот-пылесос с панелью, оборудованной несколькими крупными клавишами. Как пишет издание Engadget, прибор под названием TheButter представили на выставке CES-2024 в Лас-Вегасе.

Нажимать музыкальные клавиши животному помогает подсветка на кнопках необычного аппарата. Пес должен нажимать клавиши по последовательности огней, каждый из которых запускает еще несколько нот той песни, на которую запрограммировали гаджет. После музыкального выступления четвероногого артиста обязательно следует вознаградить угощением и это тоже предусмотрено в механизме музыкального устройства, говорится на сайте разработчика. Внутри находится встроенная миска для корма. Управляется аппарат через приложение для смартфона.

«TheButter не только позволяет вашему питомцу научиться исполнять музыку, но и помогает ему стать умной и дисциплинированной собакой!», — уверяют создатели собачьего пианино.

Zoo Gears стал хитом на краудфандинговой платформе Kickstarter в 2023 году, превысив первоначальную цель более чем в четыре раза, пишет Engadget. В настоящее время его можно купить в США за $99 (около 8,7 тыс. руб.) и исполнять вместе с питомцем, к примеру, хиты из репертуара The Beatles, как на этом видео ниже.

Сейчас компания работает над второй частью продукта, TheBiscuit, стоимостью $299 (26 тыс. руб.), который хотят оснастить еще и дозатором корма. Так что, если собака успешно научится исполнять некоторые из запрограммированных приспособлением хитов — она сможет прокормить себя некоторое время в отсутствии хозяев.