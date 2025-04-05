«Гоним волну уже три года». Маргарита Лянге объяснила успех группы Ay Yola

«Мы следим за этими трендами. Недавно залетела песня казахской группы “Ирина Кайратовна” “Айдахар”, а ведь это название — имя героя казахского эпоса. Почему люди к нему обращаются? Потому что эпос — просто кладезь образов и характеров, которые не просто так сохранились сквозь века. Они отвечали на какой-то важный вопрос для каждого следующего поколения. Это — наш Клондайк. Не нужно изобретать велосипед, если можно взять то, что проверено веками, а дальше — модифицировать и переворачивать. То есть у нас в руках универсальный инструмент, и в России таких инструментов — 194, ведь именно столько у нас народа. И, слава богу, мы наконец начали к этому разворачиваться», — отметила Лянге.