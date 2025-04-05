«Гоним волну уже три года». Маргарита Лянге объяснила успех группы Ay Yola

Поднявшие эту волну
«Это тренд, который мы пропагандируем три года. И я рада, что сейчас это залетает. В начале нашего пути нам было сложно, но мы приложили все усилия и, видимо, подняли эту волну. Я думаю, что и это в том числе меняет культурную среду нашей страны: мы начинаем видеть и уважать себя, слушать свое, а не отмахиваться от своей культуры», — рассказала aif.ru член Общественной палаты России и автор проекта «Звук Евразии» Маргарита Лянге.
Она считает, что это не разовое явление, а именно проклевывающийся тренд.
«Мы следим за этими трендами. Недавно залетела песня казахской группы “Ирина Кайратовна” “Айдахар”, а ведь это название — имя героя казахского эпоса. Почему люди к нему обращаются? Потому что эпос — просто кладезь образов и характеров, которые не просто так сохранились сквозь века. Они отвечали на какой-то важный вопрос для каждого следующего поколения. Это — наш Клондайк. Не нужно изобретать велосипед, если можно взять то, что проверено веками, а дальше — модифицировать и переворачивать. То есть у нас в руках универсальный инструмент, и в России таких инструментов — 194, ведь именно столько у нас народа. И, слава богу, мы наконец начали к этому разворачиваться», — отметила Лянге.
При этом автор проекта «Звук Евразии» призналась, что Ay Yola прошла «мимо радаров» организаторов, хотя по своей стилистике, тематике и таланту прекрасно бы ему подошли.
«Они в поле нашего зрения до последнего момента не попадали, и сами они на “Звук Евразии” не заявлялись. Может не решились, может еще что-то помешало, разные ситуации бывают. Но сам факт, что они для песни Homay взяли персонажа из народного эпоса, очень интересен. Ведь это именно то, что мы продвигаем на нашем проекте последние три года. Мы просили многих наших участников, чтобы они делали композиции, связанные с эпосом их народа. И я очень рада, что они работают в том же направлении, что и мы», — подчеркнула автор «Звука Евразии».
Маргарита Лянге подчеркнула, что чем больше таких исполнителей будет на отечественной или даже международной сцене, тем лучше.
«Когда молодые и талантливые ребята начинают обращать внимание на свой эпос и свою культуру, я могу только аплодировать. В этот момент я понимаю, что мы делаем правильное дело, все вместе», — сказала она.
Не сбавлять оборотов
При этом Маргарита Лянге отметила, что очень рада за группу Ay Yola, что они «выстрелили», так как они продвигают те же идеи популяризации родной культуры, что и организаторы проекта «Звук Евразии». Теперь, по словам члена Общественной палаты, важно не сбавлять темпа.
«Легко один раз попасть на гребень волны. Но главное мастерство в том, чтобы на этой волне удержаться. Примеров групп и певцов, которые написали только один хит и пропали, полно. Главное, чтобы они не останавливались и продолжали усердно работать. Нужны серьезные обработки, работа с саундом, хорошие аранжировки, работа с аудиторией. Это колоссальная работа и мы, кстати, учим этому участников “Звука Евразии”. Этот взлет — это шанс. Как они им воспользуются? Дай бог, чтобы воспользовались хорошо. Мы будем только рады тому, что больше наших талантливых коллективов, музыка которых основана на культуре народов России, звучала и в нашей стране, и за ее пределами», — резюмировала Лянге.