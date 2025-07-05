Новые обвинения
Шведские власти активно раздувают скандал вокруг православного храма Казанской Богоматери, построенного в 2023 году недалеко от Стокгольма. Церковь обвиняют в том, что она якобы служит площадкой для российской разведки. Основанием для подозрений стала близость храма к аэропорту Стокгольм-Вестерос, который теперь используется для учений НАТО. Западные эксперты утверждают, что расположение церкви в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы было выбрано неслучайно. При этом забывают упомянуть, что земельный участок был приобретен еще в 2012 году, когда никто не предполагал, что гражданский аэропорт превратится в военный объект.
Шведское внутреннее разведывательное управление (SAPO) пыталось остановить строительство церкви еще на ранней стадии, указывая на риски безопасности. Как пишет France24, из-за череды ошибок одного муниципального служащего и «недопонимания» проект все равно был реализован. Подозрительным кажется и то, что у храма 22-метровый шпиль, что превышает разрешенные местным планом зонирования показатели. В SAPO увидели в этом признаки специального назначения сооружения для наблюдения за аэропортом.
Настоятель храма отец Павел (Макаренко) стал главной мишенью обвинений. Награждение медалью российской службы внешней разведки преподносятся как доказательство «шпионской деятельности», хотя прямых улик нет.
Журналисты издания France24 нашли подозрительным даже то, что церковь огорожена забором. «Дверного звонка нет, дозвониться по телефонному номере, прикрепленному к запертым воротам, невозможно», — резюмируют расследователи. Опрошенные ими местные жители рассказали, что в церкви проводится слишком мало церковных мероприятий — только две еженедельные службы.
Системная русофобия
Эксперты расценивают ситуацию как часть более широкой антироссийской кампании в Швеции. «Швеция в этом отношении отличается особой подозрительностью», — отметил в разговоре с ВФокусе Mail политический аналитик Юрий Светов.
«Долгие годы они ловили в своих водах советские и российские подводные лодки, регулярно объявляли о вторжении шпионов. Доказательств не было никогда приведено, но деньги на это тратились», — пояснил он.
По его мнению, скандал с церковью — это не провокация, а «очередное враждебное действие против России». Светов подчеркивает, что Швеция последовательно усиливает давление на российское присутствие в стране: «Они последовательно нас придавливают, загоняют нас в угол, как им кажется, вот такими вот шагами. Дальше вполне может последовать предложение запретить вообще этот храм, ликвидировать, убрать и так далее», уверен эксперт.
Случай с церковью в Вестеросе — не единичный эпизод, а часть системной кампании против русского присутствия в Швеции. Московский патриархат обвиняют в попытках «захвата» других православных общин, включая церковь Святого Зигфрида в Стокгольме.
Швеция — не единственная страна, которая стоит на страже против Русской православной церкви. В 2023 году Болгария выслала национального главу Московского патриархата по подозрению в шпионаже. В том же году ФБР также предупредило Русскую и Греческую православные церкви на американской территории о том, что российские агенты могут использовать их церкви для вербовки новых шпионов.
Дарья Баева