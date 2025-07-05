Шведские власти активно раздувают скандал вокруг православного храма Казанской Богоматери, построенного в 2023 году недалеко от Стокгольма. Церковь обвиняют в том, что она якобы служит площадкой для российской разведки. Основанием для подозрений стала близость храма к аэропорту Стокгольм-Вестерос, который теперь используется для учений НАТО. Западные эксперты утверждают, что расположение церкви в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы было выбрано неслучайно. При этом забывают упомянуть, что земельный участок был приобретен еще в 2012 году, когда никто не предполагал, что гражданский аэропорт превратится в военный объект.