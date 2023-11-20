Голубые ара впервые за 37 лет вывели птенцов в дикой природе

Голубые ара в 2000 году оказались на грани исчезновения из-за нарушения среды обитания и отлова ради содержания в неволе. После этого заводчики, зоопарки и правительство Бразилии начали предпринимать целенаправленные усилия по восстановлению популяции.

Как передает сайт BirdGuides со ссылкой на Ассоциацию по сохранению попугаев, находящихся под угрозой исчезновения, программа по восстановлению популяции Cyanopsitta spixii достигла серьезных успехов. Известно, что семейная пара этих птиц заселила гнездовой ящик и вывела двух птенцов.

«Это одно из искусственных гнезд, которые мы привязали высоко на дереве Караибейра. Первоначальная кладка яиц оказалась бесплодной, но решимость пары возобладала, и во второй кладке оказалось два оплодотворенных яйца, что привело к вылуплению двух здоровых цыплят», — рассказал менеджер Центра выпуска попугаев.

Это первый известный случай размножения этого вида попугаев в дикой природе с 1986 года.

Ранее стало известно, что на территорию Новой Зеландии вернулись почти исчезнувшие попугаи.

Анна Морозова