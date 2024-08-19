Голубое суперлуние в августе: парализующий страх, проблемы и болезни

19 августа наступит одна из самых энергетически мощных фаз естественного спутника Земли — полнолуние. Полная Луна в созвездии Водолея будет находиться в оппозиции ко Льву, поэтому этот день может стать одним из самых напряженных и сложных периодов месяца. Из приятных моментов астрономы отметили, что только 19 августа можно будет увидеть суперлуние и «Голубую Луну» одновременно. Когда начнется полнолуние и как влияние астрономического явления будут ощущать на себе представители знаков зодиака, рассказывают «Известия».
Суперлуние 19 августа: почему его называют Голубой и Осетровой Луной
Полнолуние — это одно из положений Луны, при котором ее диск полностью освещается Солнцем, если наблюдать за астрономическим явлением с Земли. Эта зрелищная фаза Луны наступит уже 19 августа в 21:26 (мск). В России при хорошей погоде полную Луну можно будет наблюдать невооруженным глазом.
Августовское полнолуние часто называют «Осетровой Луной». Это связано с тем, что большинство распространенных названий для полной Луны происходит из индейских традиций и отражает особенности определенного месяца. Так, у многих племен, живших на берегах Великих озер, август считался самым удачным временем для ловли осетра. Поэтому полнолуние в августе и стало называться осетровым.
Появление полной Луны в августе также знаменовало начало сезона сбора урожая в Северном полушарии. Поэтому среди названий августовского полнолуния встречаются такие, как кукурузная, рисовая, черешневая, урожайная Луна
По словам ученых, в 2024 году августовское полнолуние будет сочетать в себе еще два необычных явления — первое cуперлуние года и сезонную «Голубую Луну». Эти события, в отличие от поверий предков, имеют научное обоснование.
Несмотря на то что средняя дистанция между Луной и Землей составляет 384 400 км, реальное расстояние между ними меняется в течение года. Чем ближе естественный спутник подходит к Земле, тем больше и ярче он выглядит на небе. Полнолуния, которые расположены ближе всего к Земле, называются cуперлуниями. Во время суперлуния наш естественный спутник выглядит на 7% больше и на 16% ярче, чем в обычные полнолуния. В 2024 году жители Земли смогут наблюдать четыре cуперлуния, и первое из них придется как раз на 19 августа.
Что касается понятия «Голубая Луна», то астрономы объясняют это явление следующим образом. Один лунный цикл — это период от новолуния до полнолуния, который длится 29 с половиной суток. Поэтому 12 лунных месяцев проходят за 354 дня — меньше, чем за один стандартный календарный год. В результате такого несоответствия каждые 2,5−3 года появляется дополнительное полнолуние, получившее название «Голубая Луна».
Принято различать сезонную и календарную «Голубую Луну». Зимой, весной, летом и осенью мы обычно наблюдаем по три полнолуния. Если появляется четвертое — это «Голубая Луна». А второе полнолуние за месяц — это календарная «Голубая Луна». Фаза полнолуния, которая наступит 19 августа 2024 года, будет сезонной «Голубой Луной».
Стоит отметить, что название явления никак не связано с изменением цвета спутника Земли. Чаще всего «Голубая Луна» выглядит как обычное полнолуние. Но иногда можно наблюдать оптическую иллюзию: мелкие частицы дыма или пепла в воздухе рассеивают волны красного цвета и тогда Луна приобретает голубой оттенок. Эти изменения можно будет заметить, если наблюдать за полнолунием через бинокль или телескоп.
«Голубая Луна» в августе-2024: влияние на здоровье и психику человека
По словам астрологов, каждый лунный цикл имеет свою энергетику, которая может влиять на самочувствие человека. Во время суперлуния повышается риск возникновения апатии, напряженности, ссор и скандалов, а также обострения депрессивного состояния. Не исключаются проблемы со здоровьем, связанные с сердечно-сосудистой системой и органами пищеварения.
В период полнолуния не рекомендуется проводить операции. Считается, что в это время у пациентов ухудшается свертываемость крови, снижается способность тканей к регенерации, обостряются хронические заболевания. Поэтому не стоит назначать на этот день никаких медицинских манипуляций. Плановые операции необходимо перенести, чтобы избежать возможных осложнений. Кроме того, медицинские специалисты заметили, что у многих людей в период «Голубой Луны» наблюдается склонность к употреблению одурманивающих напитков и средств, а зависимые от никотина начинают больше курить.
В этот день рекомендуется пить много жидкости, употреблять овощи и фрукты. Полнолуние подходит для очистки организма, кратковременной диеты.
При этом суперлуние считается благоприятным днем для стрижки и экспериментов с прической. Хороший эффект принесут укрепляющие и питательные маски для волос. Для окрашивания подойдут цвета, которые будут темнее натурального оттенка волос. Также это подходящий день для посещения салона красоты. Процедуры по омоложению и очищению кожи дадут заметный результат.
Полнолуние в созвездии Водолея 19 августа: астрологический прогноз
Мистическое полнолуние 19 августа пройдет в созвездии Водолея. Его влияние принесет с собой волну свободы, новаторства и социальной активности. Под влиянием Урана Водолей открывает дополнительные возможности для достижения целей.
По словам астрологов, в это время также будет образована оппозиция ко Льву, из-за чего возникнет напряженность между внешним «я», или эго, и внутренним «я». Оппозиция Водолея и Льва — одна из самых тяжелых с точки зрения нахождения и поддержания баланса.
Как утверждают предсказатели, в период суперлуния Лев будет стремиться сохранить традиции, в то время как новаторская натура Водолея будет, наоборот, подталкивать к изменениям. Лев заинтересован в том, чтобы общество восхищалось и признавало его качества и способности. Водолей же заинтересован в том, чтобы общество развивалось, достигалось социальное благополучие.
Согласно астрологическому прогнозу, в противоречивый период «Голубой Луны» под эгидой Водолея важно постараться сохранить жизненное равновесие. С одной стороны, не стоит постоянно находиться в одиночестве, а с другой — в большом скоплении людей. 19 августа лучше не посещать масштабных мероприятий, а также постараться не принимать всё близко к сердцу. Вместо этого лучше заняться спортом, попробовать свои силы в новом хобби, активнее помогать близким людям.
Помимо общих рекомендаций астролог Екатерина Бондаренко рассказала в астрологическом прогнозе, что ждет представителей знаков зодиака в предстоящее полнолуние.
Овен (21 марта — 19 апреля).
Полнолуние побудит вас активнее участвовать в коллективных проектах. Подумайте о том, как ваши идеи могут оказать влияние на общество. Ожидайте внезапных перемен в круге общения.
Телец (20 апреля — 20 мая).
Сфокусируйтесь на карьере и будьте готовы к испытаниям, преодоление которых позволит перейти на новый уровень. Возможны приятные романтические знакомства.
Близнецы (21 мая — 20 июня).
Это время подходит для расширения горизонтов и получения новых знаний. Планируйте путешествия и обучение. Постарайтесь в период суперлуния посвятить часть времени творчеству.
Рак (21 июня — 22 июля).
Отнеситесь с вниманием к внутренним трансформациям и эмоциональным проработкам. 19 августа ожидайте положительных изменений в финансах.
Лев (23 июля — 22 августа).
Полнолуние станет для Львов периодом переосмысления отношений. Есть шанс наладить отношения с партнером или родственниками.
Дева (23 августа — 22 сентября).
Суперлуние отлично подойдет для занятий своим здоровьем. Звезды советуют Девам прислушаться к себе и не осложнять день физическими нагрузками.
Весы (23 сентября — 22 октября).
Период подходит для смелых начинаний в творческой сфере. Откройте для себя новое хобби или место для отдыха.
Скорпион (23 октября — 21 ноября).
Уделите внимание семейным вопросам и домашнему быту. Прогнозируется высокая вероятность изменений в сделках, связанных с недвижимостью и другим имуществом.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря).
Вас ждут новые путешествия. Если решитесь в них отправиться, можете привлечь положительные изменения в личную жизнь. В полнолуние будьте открыты новым контактам.
Козерог (22 декабря — 19 января).
Финансовые вопросы будут в центре внимания. Возможны незапланированные траты. Уделите время анализу своих расходов за последний месяц.
Водолей (20 января — 18 февраля).
Полнолуние дает Водолеям шанс заполучить полезные контакты. Это может быть рабочая или творческая сфера. А вот вечер лучше всего провести в семейном кругу.
Рыбы (19 февраля — 20 марта).
Для представителей данного знака зодиака суперлуние станет благоприятным периодом для саморефлексии. Звезды советуют Рыбам провести в этот день глубокий анализ внутреннего мира.
Астролог отметила, что все жизненные изменения будут положительными, если использовать энергию полнолуния только для благих целей. Например, для личного роста и социальных изменений.