Голубое суперлуние в августе: парализующий страх, проблемы и болезни

Несмотря на то что средняя дистанция между Луной и Землей составляет 384 400 км, реальное расстояние между ними меняется в течение года. Чем ближе естественный спутник подходит к Земле, тем больше и ярче он выглядит на небе. Полнолуния, которые расположены ближе всего к Земле, называются cуперлуниями. Во время суперлуния наш естественный спутник выглядит на 7% больше и на 16% ярче, чем в обычные полнолуния. В 2024 году жители Земли смогут наблюдать четыре cуперлуния, и первое из них придется как раз на 19 августа.