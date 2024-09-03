Голубка Шер Ами: как почтовый голубь спас жизни 194 солдат. Видео

В 1918 году, во время Первой мировой войны, американский батальон попал в окружение немецких войск и подвергся обстрелу. Оказавшись в ловушке, солдаты остались без какой-либо связи. Единственной возможностью передать информацию тогда была голубиная почта, но противники, знавшие об этом, подстреливали птиц одну за другой. Несмотря ни на что, единственная выжившая, но сильно раненная голубка по имени Шер Ами смогла за 25 минут преодолеть 40 километров и доставить сообщение в штаб, спасши таким образом жизни 194 солдат. Подробнее об этом героическом поступке можно узнать в видео от редакции ВФокусе Mail.