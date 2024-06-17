Голубь на подоконнике: откуда взялась примета и что она означает

Кроме того, в православной культуре голубь ассоциируется с миром и чистотой. Если птица садится на подоконник, это можно воспринимать как знак Божьего присутствия и благословения. Многие верующие думают, что такой визит указывает на защиту и покровительство высших сил. Также считается, что голубь может быть посланником от Бога, приносящим утешение или важное известие.