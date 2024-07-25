«Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом в истории

Представители Pixar отреагировали на достижение в социальных сетях. В официальных аккаунтах студии они опубликовали специальный постер с цифрой «1» и всеми персонажами-эмоциями вокруг нее и поблагодарили зрителей за интерес к их работе. «Мы полны радости! Спасибо всем фанатам со всего мира за то, что они сделали “Головоломку 2” самым кассовым анимационным фильмом всех времен», — говорится в сообщении.