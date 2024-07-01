«Головоломка 2» собрала $1 млрд. Это первый подобный фильм в 2024 году

Мультфильм «Головоломка 2» от студий Disney и Pixar стал первым фильмом 2024 года, собравшим в мировом прокате $1 млрд, сообщает Variety.
По данным издания, с момента выхода на экраны 14 июня сиквел «Головоломки» собрал $469,3 млн в Северной Америке и $545,5 млн за ее пределами. Отмечается, что «Головоломка 2» стала 11-м анимационным фильмом за все время, преодолевшим эту отметку (восемь из них — фильмы Disney). При этом он признан полнометражным мультфильмом, которому удалось собрать $1 млрд быстрее других в истории мирового кинематографа. Ему на это потребовалось 19 дней.
На прошлой неделе «Головоломка» обрела статус самого кассового фильма текущего года. Мультфильм об эмоциях девочки-подростка собрал на тот момент $724 млн по всему миру. Он обогнал в прокате «Дюну 2» Дени Вильнёва с результатом $711 млн за тот же период.
Американский мультфильм не представлен в официальном российском прокате, однако его «прокатывают» в ряде кинотеатров страны в рамках «предсеансного обслуживания». Портал kinobusiness.com даже назвал его лидером неофициального проката уик-энда с 20 по 23 июня 2024 года с результатом 79,5 млн руб.
Напомним, что в первый день проката в США «Головоломка 2» собрала пока что рекордные для 2024 года $62 млн, а за выходные — $295 млн. А во второй уик-энд мультфильм заработал «сенсационные» $100 млн. Производственный бюджет картины составил $200 млн.
После результатов проката дебютного уик-энда креативный директор Disney+ Пит Доктер анонсировал сериал по «Головоломке». Премьера намечена на весну 2025 года.
Премьера фильма «Головоломка» состоялась в 2015 году. Тогда фильм собрал в мировом прокате $857,6 млн. Мультфильм рассказывает об 11-летней школьнице по имени Райли, которой движут пять эмоций: радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. Кассовые сборы первой части в мировом прокате составили $859 млн.
Во второй части картины появляется повзрослевшая Райли. В подростковом возрасте у нее появляются новые эмоции — тревожность, зависть, смущение, скука и ностальгия. С помощью этих эмоций девочке предстоит справиться с типичными подростковыми проблемами.
На церемонии вручения премии «Оскар» в 2016 году первая часть получила награду в номинации «Лучший анимационный фильм». В копилке картины есть и другие престижные премии: «Золотой глобус», «Сатурн», премия Британской киноакадемии (BAFTA).