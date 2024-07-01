«Головоломка 2» собрала $1 млрд. Это первый подобный фильм в 2024 году

По данным издания, с момента выхода на экраны 14 июня сиквел «Головоломки» собрал $469,3 млн в Северной Америке и $545,5 млн за ее пределами. Отмечается, что «Головоломка 2» стала 11-м анимационным фильмом за все время, преодолевшим эту отметку (восемь из них — фильмы Disney). При этом он признан полнометражным мультфильмом, которому удалось собрать $1 млрд быстрее других в истории мирового кинематографа. Ему на это потребовалось 19 дней.