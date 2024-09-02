«Головоломка 2» попала в топ-10 кассовых фильмов. Кто остался позади

Анимационный фильм Pixar «Головоломка 2» заработал свыше $1,666 млрд в мировом прокате и попал в топ-10 кассовых фильмов в истории кино, пишет Deadline. Картина обошла «Короля Льва», на счету которого было более $1,662 млрд, и заняла 9 строчку списка.
Согласно данным сайта Box Office Mojo, в рейтинге лидирует «Аватар», собравший более $2,9 млрд в мировом прокате. На второй строчке — «Мстители: Финал» (более $2,799 млрд), на третьей — «Аватар: Путь воды» (более $2,32 млрд). Четвертое место занимает «Титаник» (свыше $2,26 млрд), пятое — «Звездные войны: Пробуждение силы» (более $2,07 млрд), шестое — «Мстители: Война бесконечности» (более $2,05 млрд), седьмое — «Человек-паук: Нет пути домой» (более $1,9 млрд). Восьмым стал «Мир Юрского периода» (более $1,67). Из десятки кассовых фильмов выбыли «Мстители» (более $1,52 млрд).
В конце июля «Головоломка 2» стала самым кассовым анимационным фильмом за историю кинематографа, собрав за 40 дней в мировом прокате $1,46 млрд. На тот момент картина заработала $601 млн в кинотеатрах США и $861 млн в других странах.
«Головоломка 2» — продолжение одноименного хита Pixar 2015 года. Действие в сиквеле разворачивается спустя два года после событий, показанных в финале оригинального проекта. Главной героине анимационной ленты исполняется 13 лет. В подсознании подростка появляются новые эмоции — Тревожность, Стыд, Зависть и Хандра.