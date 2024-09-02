«Головоломка 2» попала в топ-10 кассовых фильмов. Кто остался позади

Согласно данным сайта Box Office Mojo, в рейтинге лидирует «Аватар», собравший более $2,9 млрд в мировом прокате. На второй строчке — «Мстители: Финал» (более $2,799 млрд), на третьей — «Аватар: Путь воды» (более $2,32 млрд). Четвертое место занимает «Титаник» (свыше $2,26 млрд), пятое — «Звездные войны: Пробуждение силы» (более $2,07 млрд), шестое — «Мстители: Война бесконечности» (более $2,05 млрд), седьмое — «Человек-паук: Нет пути домой» (более $1,9 млрд). Восьмым стал «Мир Юрского периода» (более $1,67). Из десятки кассовых фильмов выбыли «Мстители» (более $1,52 млрд).