«Головоломка-2»: почему этот мультфильм не только для детей

Главный посыл мультфильма «Головоломка» — «все эмоции нужны, все эмоции важны».
В первой части «Головоломки» были такие эмоции, как Радость, Печаль, Гнев, Страх и Брезгливость, которые стоят у пульта управления 11-летней девочки Райли, которая проходит сложный этап: ее родители переезжают в другой город.
Во второй части мультфильма к эмоциям добавляются Тревожность, Зависть, Хандра и Стыд. Они появляются в начале пубертата Райли.
В редакции TechInsider рассказали занимательные факты о «Головоломке-2» и о том, почему этот мультик не только для детей.
Факты о «Головоломке-2»
Работа с психологами
Благодаря экспертам в области психологии художники-мультипликаторы, режиссеры и сценаристы смогли изобразить различные реальные психические процессы. Так, нам показали, как трансформируются наши воспоминания, попадая из кратковременной памяти в долговременную, как развивается абстрактное мышление, как мы считываем эмоции, что такое сарказм и как одни эмоции могут дополнять другие.
Подростковая экспертиза
Поскольку создатели мультипликации уже давно не подростки, им сложно представить, что происходит в голове у подрастающего поколения.
Мультипликаторы обращались за помощью к реальным подросткам, которые каждые четыре месяца по мере добавления в мульфильм каких-либо сцен отсматривали материал на соотвествие с реальностью.
Эмоций должно было быть больше
Согласно первоначальной задумке, во второй части мультфильма помимо Тревожности, Зависти, Стыда и Хандры должны были появиться еще Перфекционизм, Злорадство, Вина и Ревность. Но Штаб-квартира эмоций оказалась слишком тесной, поэтому все персонажи бы не поместились.
Нет исключительно плохих и хороших эмоций
Авторам «Головоломки» было необходимо показать понять, какие здоровые и нездоровые стороны есть у каждой эмоции. Также было важно дать понять, что все они полезны.
Даже тревога, которая в один момент охватила Райли, важна. Она помогает представить сценарии развития каких-либо событий, представить, что может пойти не по плану, и принимать лучшие решения.
Грусть — это тоже нормально. Эта эмоция заставляет задуматься о своих ценностях, приоритетах, отношениях с другими людьми и пережить неприятные моменты.
Стыд позволяет учиться на своих ошибках, понять неправильность поведения.
Почему стоит посмотреть «Головоломку-2»
Сюжет может многим показаться неинтересным: девочка-подросток пытается стать частью крутой хоккейной команды, а эмоции либо помогают ей добиться успеха, либо мешают. Однако из-за этого не стоит отказываться от просмотра мультфильма.
«Головоломка» позволяет взглянуть на психические процессы, понять, что происходит в мозге во время принятия решений и в общем добавить знания в копилку понимания психологии человека.
Конечно, мультфильм не является способом оказать психологическую помощь человеку, который в ней нуждается. Но он подчеркивает важность принятия себя и заботы о своем психологическом состоянии.
«Головоломка-2» стала настолько популярной, что в Лас-Вегасе появился целый дом в стиле Штаб-квартиры эмоций. Каждый желающий сможет побывать в комнатах Радости, Тревожности, Печали и Гнева.
Анна Морозова