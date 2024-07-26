«Головоломка-2»: почему этот мультфильм не только для детей

Благодаря экспертам в области психологии художники-мультипликаторы, режиссеры и сценаристы смогли изобразить различные реальные психические процессы. Так, нам показали, как трансформируются наши воспоминания, попадая из кратковременной памяти в долговременную, как развивается абстрактное мышление, как мы считываем эмоции, что такое сарказм и как одни эмоции могут дополнять другие.