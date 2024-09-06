«Головастиковая» диета: в Сети представили напиток для похудения

Также в семенах чиа содержится множество витаминов (тиамин, рибофлавин, ниацин, фолиевую кислоту и витамины А и С), в том числе антиоксиданты, которые помогают организму бороться с вредными свободными радикалами, снижая окислительный стресс — дисбаланс свободных радикалов и антиоксидантов в организме, приводящий к повреждению клеток, — что может снизить риск хронических заболеваний, таких как рак и болезни сердца.