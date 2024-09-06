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«Головастиковая» диета: в Сети представили напиток для похудения

В Сети появился новый похудательный тренд: люди пьют воду с «головастиками», чтобы сбросить лишние килограммы. The Conversation пишет, что поклонникам этот необычный напиток помогает чувствовать себя сытыми.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Tadpole water

На самом деле никто не пьет личинки лягушек. То, что на первый взгляд кажется головастиками, на самом деле является семенами чиа, которые смешивают с водой и лимонным соком.

Несмотря на непрезентабельный вид, напиток обладает рядом полезных свойств.

Снижение аппетита

Семена чиа обогащены клетчаткой, которая образует в желудке гелеобразное вещество. Оно замедляет пищеварение и обеспечивает постоянный приток энергии. Таким образом, вода с «головастиками» позволяет чувствовать сытость продолжительное количество времени, что может помочь снизить аппетит и общее потребление калорий.

Поддержание здоровья сердца и сосудов

В семенах чиа содержится омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, полезные для здоровья сердца. Также они помогают снизить уровень триглицеридов — типа жиров в крови, которые являются основным источником энергии и необходимы для хорошего здоровья, но при высоких уровнях могут повышать риск сердечных заболеваний.

Помимо прочего, семена чиа могут снизить кровяное давление и уровень сахара в крови, уменьшить воспалительные процессы и улучшить уровень холестерина.

Витамины и питательные вещества

Семена чиа содержат большое количество белка, что делает их отличным источником этого вещества для вегетарианцев.

Также в семенах чиа содержится множество витаминов (тиамин, рибофлавин, ниацин, фолиевую кислоту и витамины А и С), в том числе антиоксиданты, которые помогают организму бороться с вредными свободными радикалами, снижая окислительный стресс — дисбаланс свободных радикалов и антиоксидантов в организме, приводящий к повреждению клеток, — что может снизить риск хронических заболеваний, таких как рак и болезни сердца.

Семена чиа содержат больше некоторых минералов, таких как кальций, магний, калий и фосфор, чем некоторые другие злаки.

Поддержание уровня воды в организме

Семена чиа способны впитывать в 12 раз больше воды, чем составляет их вес. Достаточное количество жидкости необходимо для здоровья. Она участвует практически во всех функциях организма человека — от поддержания температуры тела до смазывания суставов.

Добавление лимонного сока в воду с семенами чиа не только делает напиток вкуснее, но еще и добавляет витамин C, который помогает укрепить иммунную систему, улучшить пищеварение и состояние кожи.

Употребляйте семена чиа с осторожностью

Прежде чем следовать тренду в Сети, запомните, что употребление семян чиа в сухом виде может привести к удушью. Попав в пищевод, они могут там разбухнуть, поэтому перед употреблением рекомендуется замочить их на 15−30 минут.

Людям с воспалительными заболеваниями кишечника, такими как болезнь Крона, следует с осторожностью подходить к лимонной воде с чиа: она может вызвать обострения.

Также с осторожностью пить воду с семенами чиа следует аллергикам. Белки могут вызвать аллергическую реакцию, симптомы которой могут включать зуд, отек, крапивницу и затрудненное дыхание.

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