«Головастиковая» диета: в Сети представили напиток для похудения

На самом деле никто не пьет личинки лягушек. То, что на первый взгляд кажется головастиками, на самом деле является семенами чиа, которые смешивают с водой и лимонным соком.
Несмотря на непрезентабельный вид, напиток обладает рядом полезных свойств.
Снижение аппетита
Семена чиа обогащены клетчаткой, которая образует в желудке гелеобразное вещество. Оно замедляет пищеварение и обеспечивает постоянный приток энергии. Таким образом, вода с «головастиками» позволяет чувствовать сытость продолжительное количество времени, что может помочь снизить аппетит и общее потребление калорий.
Поддержание здоровья сердца и сосудов
В семенах чиа содержится омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, полезные для здоровья сердца. Также они помогают снизить уровень триглицеридов — типа жиров в крови, которые являются основным источником энергии и необходимы для хорошего здоровья, но при высоких уровнях могут повышать риск сердечных заболеваний.
Помимо прочего, семена чиа могут снизить кровяное давление и уровень сахара в крови, уменьшить воспалительные процессы и улучшить уровень холестерина.
Витамины и питательные вещества
Семена чиа содержат большое количество белка, что делает их отличным источником этого вещества для вегетарианцев.
Также в семенах чиа содержится множество витаминов (тиамин, рибофлавин, ниацин, фолиевую кислоту и витамины А и С), в том числе антиоксиданты, которые помогают организму бороться с вредными свободными радикалами, снижая окислительный стресс — дисбаланс свободных радикалов и антиоксидантов в организме, приводящий к повреждению клеток, — что может снизить риск хронических заболеваний, таких как рак и болезни сердца.
Семена чиа содержат больше некоторых минералов, таких как кальций, магний, калий и фосфор, чем некоторые другие злаки.
Поддержание уровня воды в организме
Семена чиа способны впитывать в 12 раз больше воды, чем составляет их вес. Достаточное количество жидкости необходимо для здоровья. Она участвует практически во всех функциях организма человека — от поддержания температуры тела до смазывания суставов.
Добавление лимонного сока в воду с семенами чиа не только делает напиток вкуснее, но еще и добавляет витамин C, который помогает укрепить иммунную систему, улучшить пищеварение и состояние кожи.
Употребляйте семена чиа с осторожностью
Прежде чем следовать тренду в Сети, запомните, что употребление семян чиа в сухом виде может привести к удушью. Попав в пищевод, они могут там разбухнуть, поэтому перед употреблением рекомендуется замочить их на 15−30 минут.
Людям с воспалительными заболеваниями кишечника, такими как болезнь Крона, следует с осторожностью подходить к лимонной воде с чиа: она может вызвать обострения.
Также с осторожностью пить воду с семенами чиа следует аллергикам. Белки могут вызвать аллергическую реакцию, симптомы которой могут включать зуд, отек, крапивницу и затрудненное дыхание.
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