Голова, пальцы и лицо: самые странные пересадки органов

Первой успешной трансплантацией человеческого органа в современную эпоху стала пересадка роговицы в 1905 году. С тех пор врачи и хирурги провели множество трансплантаций, в том числе репродуктивных органов и конечностей, навсегда изменив жизнь своих пациентов.
29 января 1960 года ученый Виллем Кольфф создал первую искусственную почку. Это был аппарат искусственного гемодиализа, который временно замещал выделительную функцию почек.
Через год после изобретения Кольфф впервые применил аппарат во врачебной практике успешно поддерживая в течение 11 часов жизнь пациентки с крайней степенью почечной недостаточности.
В честь для создания искусственной почки рассказываем о самых необычных трансплантациях, а также о том, что нельзя пересадить.
Пересадка полового члена
В 2006 году хирурги из Китая провели первую и единственную операцию по пересадке полового члена. Правда, через 15 дней его пришлось удалить, так как реципиент пениса и его жена испытывали сильный психологический стресс.
Однако операция прошла успешно. Через десять дней после нее пациент смог нормально мочиться.
Пересадка шести органов
В 2008 году врачи обнаружили у 5-летней Аланны Шевенелл огромную опухоль в брюшной полости с отростками, похожими на пальцы, которые тянулись от органа к органу.
Специалисты предположили, что единственный способ спасти ребенка — удалить опухоль и все пораженные органы сразу. Вероятность того, что Шевенелл умрет во время операции, составляла 50%.
В 2012 году врачи провели операцию после того, как нашелся донор. Они удалили опухоль и пересадили Шевелл новый желудок, печень, селезёнку, тонкий кишечник, поджелудочную железу и часть пищевода.
Через три месяца после трансплантации Шевелл вернулась домой.
Пересадка двух конечностей
В 2013 году Ричард Мангино, 65-летний человек с четырьмя ампутированными конечностями, получил две руки в результате двойной трансплантации. Перед операцией мужчина молился о том, чтобы почувствовать кожу и волосы своих внуков.
Тогда операция прошла успешно, однако двойная трансплантация до сих пор является пределом возможностей.
Так, в Турции в 2013 году после пересадки трех конечностей пришлось удалить одну ногу из-за того, что организм отверг новые ткани. Позже также удалось пересадить две руки и две ноги, однако в итоге одну из ног пришлось удалить. Дело в том, что сердечно-сосудистая система не могла поддерживать ее жизнеспособность.
Цепочка трансплантации почек из 60 человек
В феврале 2013 года после четырех месяцев и 60 операций, мир стал свидетелем завершения самой длинной в истории цепочки трансплантаций: 30 пациентов получили почки от 30 живых доноров.
Цепочка началась с самаритянина Рика Руззаменти, который решил пожертвовать свою почку совершенно незнакомому человеку, ничего не ожидая взамен. Племянница реципиента сама хотела стать донором, однако из-за разных с дядей групп крови не смогла этого сделать. Тогда она отдала свой орган другой женщине, нуждающейся в трансплантации.
Бывший парень этой женщины пожертвовал свою почку в обмен на ее почку, и цепочка пошла по принципу домино: органы переправлялись из одного конца США в другой, пока у 30 человек не появились новые.
Трансплантация лица
В 2001 году во время тушения пожара Патрик Хардисон получил ожоги, которые обезобразили его лицо. В результате он почти потерял зрение, полностью обгорели шея, голова и верхняя часть торса.
Практически полностью Патрик утратил нос, губы, брови, веки и волосы.
Донором лица для Хардисона стал художник Дэвид Родербау, разбившийся на мотоцикле за год до операции и завещавший свое тело в качестве источника донорских органов. Свое согласие на пересадку в пользу Патрика дала также мать погибшего.
Врачи приняли решение полностью пересадить пациенту не только лицо, но и часть лицевых костей, нос, уши (включая ушные каналы), веки (в том числе мускулатуру, обеспечивающую их движение) и скальп донора. Операция, в которой приняло участи более 100 медиков, продлилась 26 часов и прошла успешно.
Пересадка почки свиньи
В 2024 году американские хирурги успешно пересадили 53-летней пациентке Луни почку свиньи. Операция прошла настолько успешно, что женщина уже прожила больше двух месяцев после трансплантации. Это рекорд для людей, получивших этот орган от свиньи: они умерли в течение 60 дней после операции.
Как долго проработает пересаженный орган, предсказать нельзя, но есть вероятность, что на протяжении значительного периода времени. Предсказать, как долго Луни еще сможет жить с новой почкой, невозможно. Однако если она откажет, пациентка сможет прибегнуть к диализу (искусственному выведению продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма).
Пересадка бьющегося сердца
В июле 2024 года итальянские хирурги впервые в истории провели успешную пересадку бьющегося сердца. Пациентом стал 65-летний мужчина.
Хирурги пояснили, что обычно сердце извлекают и пересаживают в неподвижном состоянии. Но в данном случае сердцебиение продолжалось на протяжении всех манипуляций.
Новая технология позволила избежать последствий ишемии (снижения кровоснабжения) и реперфузии (восстановления кровообращения) во время трансплантации. Благодаря этому функции сердца после операции восстанавливались быстрее, а сам орган работал лучше.
Какие органы нельзя пересадить
Некоторые органы невозможно пересадить технически, например головной мозг. Другие — нецелесообразно или опасно.
Селезенка
Технически, этот орган можно пересадить, но и без него человек может жить. Более того, селезенка — это часть иммунной системы, она вырабатывает антитела, которые убивают враждебные агенты.
Получается, что организм реципиента и так воспринимает трансплантат как чужеродный объект, так еще и хирурги «подсадят» агрессивный иммунный орган. Реакция организма может быть слишком сильной. Это опасно для человека.
Желчный пузырь
Желчный пузырь находится под печенью и содержит желчь — жидкость, выделяемую в тонкую кишку и помогающую пищеварению. Этот орган значительно упрощает жизнь, но организм может функционировать и без него. Поэтому если в желчном пузыре регулярно образуются камни или он поражен болезнью, врачи могут порекомендовать его удалить.
Голова
Это целая анатомическая область, а ее пересадка пока невозможна так, чтобы создать связи между головным и спинным мозгом.
Конечно, в 2013 году итальянский хирург Серджо Канаверо хотел провести операцию по трансплантации головы, которая, по его мнению, должна была занять 36 часов. В 2016 году пробные операции по пересадке головы собаке и мыши прошла успешно, а в 2017 году врач сделал пересадку головы трупу.
Пациентов должен был стать 67-летний Виталий Спиридонов из Владимира со спинально-мышечной атрофией. Однако после того, как он согласился и стал популярным благодаря истории с возможной трансплантацией головы, одна девушка начала писать ему в социальных сетях о том, что это ни в коем случае нельзя делать, так как операция смертельно опасна.
Мужчина отказался от операции. Сейчас Спиридонов с той самой девушкой из социальной сети находятся в браке и воспитывают сына, который не имеет проблем со здоровьем.
Сетчатка глаза и целый глаз
Сетчатка — это тонкий слой нервных и сосудистых клеток в глазном яблоке. Соединить тончайшие кровеносные сосуды и нервы практически невозможно, поэтому орган не приживется.
Аналогичная ситуация с пересадкой всего глаза — нет возможности соединить глазной нерв при трансплантации глаза, а значит, не получится передать изображение по глазному нерву, видеть новый глаз не будет.