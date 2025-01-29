Голова, пальцы и лицо: самые странные пересадки органов

Так, в Турции в 2013 году после пересадки трех конечностей пришлось удалить одну ногу из-за того, что организм отверг новые ткани. Позже также удалось пересадить две руки и две ноги, однако в итоге одну из ног пришлось удалить. Дело в том, что сердечно-сосудистая система не могла поддерживать ее жизнеспособность.